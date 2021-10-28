Sanat dolu bir Kasım ayı Antalyalıları bekliyor

Ekim ayında perdelerini açan Antalya Devlet Opera ve Balesi Kasım ayında sanatseverler için dolu dolu bir program hazırladı. 3 opera, 3 bale, 1 müzikal ve 3 konser olmak üzere toplam 10 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde provalar hızla devam ediyor.



"Çaykovski’nin müzikleri ‘Romeo Ve Julıet’ aşkıyla buluşacak"

Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan Romeo ve Juliet balesi 2 Kasım ve 16 Kasım Salı akşamları saat: 20.00’de sahnelenecek.



“Kasım ayında iki opera eseri”

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Puccini’nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği ve sahnelediği ilk günden itibaren kapalı gişe oynadığı dünyaca ünlü ‘Madama Butterfly’ operasını sahneli konser formatında 13 Kasım Cumartesi akşamı saat: 20.00’de sanatseverler ile buluşturacak. Yiğit Günsoy’un sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasını sahneli konser formatında 20 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Salı akşamları saat: 20.00’de sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye koyulan eserde Antalya DOB orkestrasını Zdravko Georgiev Lazarov, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.



“Memleketim müzikali ile türkülerle yolculuk”

Müzik düzenlemesi Deniz Yıldız’a, metni ve rejisi ise Fatih Şanal’a ait olan ‘Memleketim’ müzikali 18 Kasım Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak. Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerimizin konu alındığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek.



"Pandemıc balesi tekrar sahnede"

Salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan ve librettokoreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait olan ‘Pandemic’ balesi 25 Kasım Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak.



“Kasım ayındaki konserler”

Antalya Devlet Opera ve Balesi 10 Kasım’da ‘Atatürk’ü Anma Konseri’, 23 Kasım’da ‘Operetlerden Seçkiler’ ve 27 Kasım’da ‘Anadolu Nefesli BeşlisiDivanı Yunus’ konserleri ile Antalyalı sanatseverler ile sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor.

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