7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor

7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Alanya Belediyesi destekleriyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde, Alanya Doğa Sporları Kulübü ve NEO Doğa Sporları kulübü işbirliğiyle 0106 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl 7. si gerçekleştirilecek olan festivalde 21 ülkeden 421 i yabancı 502 sporcu yarışacak. Her gün farklı etabın olacağı festivalde yarışmacılar; Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı, Cebelireis ve Leartes Antik Kenti, Kızılalan, Damlataş Bölgesi, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane parkurlarında yarışacak. 6 Kasım saat 13.00’da tüm sporcular ve katılımcıların eşliğinde ödül töreni Kızılkule Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

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