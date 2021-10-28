Antalya'da 29 Ekim kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 29 Ekim kutlamaları

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve STK başkanları yayınladıkları mesajlar ile Cumhuriyet'in 98. Yılını kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti'ne armağanı olan Cumhuriyetin 98'inci yıldönümünü kutlamanın, onuru, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirterek "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Antalya'da 29 Ekim kutlamaları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları ve STK başkanları yayınladıkları mesajlar ile Cumhuriyet’in 98. Yılını kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti'ne armağanı olan Cumhuriyetin 98'inci yıldönümünü kutlamanın, onuru, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirterek “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

“Destan yazdı”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Cumhuriyet çok zor şartlar altında kuruldu. Yıllarca süren savaşlar yüzünden harap olmuş bir ülke, yokluk ve yoksulluk içindeki bir millet yeniden doğuş mücadelesi vererek, bütün imkansızlıklara rağmen bir hürriyet destanı yazdı” dedi.

“Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır”
Konyaaltı Belediye Semih Esen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin kanlarını, canlarını vatan topraklarına dökenlerin iradesi olduğunu belirterek, “Ata’mızın temelini atıp büyüttüğü çınar, emin ellerdedir. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır” diye konuştu.

“Gurur içerindeyiz”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü ilk günkü heyecanı ile tekrar yaşamanın gururu içerisindeyiz. Atatürk’ün 98 yıl önce kurduğu, demokrasi ve özgürlüğümüzün temelini oluşturulan Cumhuriyetimiz, ebediyete kadar yaşayacak ve bu kutlu emanet her daim dimdik ayakta kalacaktır” dedi.

“Büyük ve onurlu sorumluluk”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı miras, çok az Millete nasip olacak kadar büyük ve onurlu bir sorumluluktur. Bilinmelidir ki; Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizi korudukça, bağımsızlığımızın nice yıldönümlerini huzur ve mutluluk içinde kutlayacak; bundan sonra da önümüzde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yaşasın Cumhuriyet”
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümü dolayasıyla yayımladığı mesajında “Aydınlık geleceğimize umutla bakabiliyorsak bu demokratik, laik, hukuk devletinin temelini teşkil eden Cumhuriyet’imizin ilanı sayesindedir. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

“Daha sıkı bağlarla sahip çıkılmalı”
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bağımsızlık ateşi ruhuyla kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından “egemenlik milletindir” anlayışı ile Cumhuriyet ilan edildi. Halkın kendi kendini yönettiği rejimin ilan edilmesi her ne kadar sancılı olsa da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ve kararlılığıyla halkın iradesi her şeyin üzerinde tutuldu. Çocuklarımız bağımsızlık mücadelemizi, cumhuriyetin hangi şartlarda, neden, nasıl ilan edildiğini öğrenmeli. Öğrenmeli ki cumhuriyete daha sıkı bağlarla sahip çıkmalı” ifadelerini kullandı.

“Ortak bir irade”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlükleri bir bir aşarak yükselttiği bu değer, bugün milletimizin her bireyinin benimsediği ortak bir irade olmuştur. Bu gün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyetin sayesindedir. Cumhuriyet varoluş nedenimizdir ve vazgeçilmezimizdir. Bugün tek bir şeye ihtiyacımız vardır. O da Cumhuriyet ruhuna sahip olmak, ona sımsıkı tutunmaktır” şeklinde konuştu.

"Eşsiz bir zafer"
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Mustafa Kemal Atatürk’ün derin anlamlar içeren sözlerine atıfta bulunarak Türk milletinin egemenliğini ve güçlü iradesini vurguladığı Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim En Büyük Eserim’ dediği, gücünü halktan alan ve milli egemenliğe dayanan Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayretle, fedakarlıkla ve bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YÖRSİAD’ın ‘Yörük Lezzetleri’ etkinliğine büyük ilgi
YEREL HABERLER YÖRSİAD’ın ‘Yörük Lezzetleri’ etkinliğine büyük ilgi
Vali Yazıcı: “Cumhuriyet, Türk Milletinin gücünün tüm dünyaya göstergesidir”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Cumhuriyet, Türk Milletinin gücünün tüm ...
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
YEREL HABERLER Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Almanya ve Türkiye Arasındaki Göç Tarihi paneli
YEREL HABERLER Almanya ve Türkiye Arasındaki Göç Tarihi paneli
Yaralı baykuş tedavi edildi, doğaya salınacak
YEREL HABERLER Yaralı baykuş tedavi edildi, doğaya salınacak
Yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Antalya'da
YEREL HABERLER Yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Antalya'da
Antalya'da 392 polis servis araç ve okul çevrelerini denetledi
YEREL HABERLER Antalya'da 392 polis servis araç ve okul çevrelerini ...
7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor
YEREL HABERLER 7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor
Cumhuriyet İle yaşıt camiden geriye minaresi kaldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet İle yaşıt camiden geriye minaresi kaldı
Zihinsel engelli kayıp kadın jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Zihinsel engelli kayıp kadın jandarma tarafından ...
Jandarma servis araçlarını denetledi 401 araca 32 bin TL ceza kesti
YEREL HABERLER Jandarma servis araçlarını denetledi 401 araca 32 bin ...
ATSO’dan ‘Yaşasın Cumhuriyet’ turnuvası
YEREL HABERLER ATSO’dan ‘Yaşasın Cumhuriyet’ turnuvası
Sanat dolu bir Kasım ayı Antalyalıları bekliyor
YEREL HABERLER Sanat dolu bir Kasım ayı Antalyalıları bekliyor
Yazın nüfusu üçe katlanan Alanya’da Ruslar Almanları geçti Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili: “Farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar ilçeyi tercih etmeye başladılar” “Şu anda kendi okulları, radyoları ve dernekleri var”
YEREL HABERLER Yazın nüfusu üçe katlanan Alanya’da Ruslar Almanları ...
49 günlük Umut bebek yatağında ölü bulundu Dedesinin mama verip uyuttuğu bebek bir daha uyanamadı
YEREL HABERLER 49 günlük Umut bebek yatağında ölü bulundu Dedesinin ...
ATSO Başkanı Çetin: “Her 29 Ekim’i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Her 29 Ekim’i tarihimize ve ...
Dur ihtarına uymayan sürücü, polisin bileğini çatlattı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü, polisin bileğini ...
Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı
Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik
YEREL HABERLER Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik
Antalya’nın dünyaca ünlü otelleri istihdam edecek kalifiye personel bulamıyor POYD Başkanı Ülkay Atmaca: “Pandemi döneminde yıllarca yetiştirdiğimiz kalifiye elemanlar farklı sektörlere göç ettiler” "Rakamlardan fiyatlardan daha önemli bir konu bu sene kapalı tesisimizin kalmaması"
YEREL HABERLER Antalya’nın dünyaca ünlü otelleri istihdam edecek ...
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra ...
Konya’da çöken Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti Muhammet Saltuk Kalem, Antalya’da geçirdiği epilepsi krizi sonucu tatil yaptığı otelin balkon kısmından düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’da çöken Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat ...
Otelde birlikte konakladığı kız arkadaşını bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Otelde birlikte konakladığı kız arkadaşını bıçakla ...
Otel odasında tartıştığı kız arkadaşını bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Otel odasında tartıştığı kız arkadaşını bıçakla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.