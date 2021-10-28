Serik Belediyesporlu Fuat Bavuk, tarihe geçti



Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da forvet oyuncusu Fuat Bavuk, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında Pazarspor ile oynadığı karşılaşmada 5 gol atarak, bir maçta 5 gol atan futbolcular arasında yer aldı.

Sezon başı Ümraniyespor'dan kiralanan Serik Belediyespor'un golcüsü Fuat Bavuk, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında bir maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekti. Fuat Bavuk, Pazarspor'a attığı 5 golle adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Serik Belediyespor'dan Fuat Bavuk, Metin Oktay, Erdal Keser, Tanju Çolak, Mario Jardel, Lukas Podolski'nin ardından bir maçta 5 gol atma başarısı gösteren 6'ncı futbolcu oldu.

TANJU ÇOLAK İKİ DEFA BAŞARDI

1959 sonrasındaki profesyonel futbol tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay oldu. 'Taçsız Kral', 24 Ekim 1959'da 8-0 kazanılan Altınordu maçında 5 gole imza attı. 1985-86 sezonunu 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray, kupa yarı finalinde elendiği Altay ile Başbakanlık Kupası'nda karşılaşmıştı. 6 Haziran 1986'da Galatasaray kupada Altay'ı 8-1 yenerken gollerin 5'ini Erdal Keser kaydetti. Galatasaray formasıyla Avrupa Gol Kralı olan Tanju Çolak, 2 kez bir maçta 5 gol attı. Bunlardan ilki 4 Mart 1990'da 5-0 kazanılan Adanaspor karşılaşması, ikincisi ise 1990-91 sezonunun son karşılaşması olan ve 6-2 biten Aydınspor mücadelesi. 2000 yılında Galatasaray kadrosuna katılan Mario Jardel, 19 Ağustos 2000'deki 7-0'lık Erzurumspor maçında rakip ağlara 5 gol atarken, 17 yıl sonra Lukas Podolski 24Erzincan ağlarını 5 kez havalandırdı.

SON İSİM FUAT BAVUK

2021 yılında Serik Belediyespor kadrosuna katılan forvet oyuncusu Fuat Bavuk, 27 Ekim 2021 günü Ziraat Türkiye kupasında Serik Belediyespor'un Pazarspor'u 7-0 yendiği maçta 5 gol atarken, 4 yıl sonra resmi bir maçta 5 gol atan futbolcu unvanına kavuştu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-10-28 14:20:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.