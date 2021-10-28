Serik Belediyesporlu Fuat Bavuk, tarihe geçti

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da forvet oyuncusu Fuat Bavuk, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında Pazarspor ile oynadığı karşılaşmada 5 gol atarak, bir maçta 5 gol atan futbolcular arasında yer aldı.
Sezon başı Ümraniyespor'dan kiralanan Serik Belediyespor'un golcüsü Fuat Bavuk, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında bir maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekti. Fuat Bavuk, Pazarspor'a attığı 5 golle adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Serik Belediyespor'dan Fuat Bavuk, Metin Oktay, Erdal Keser, Tanju Çolak, Mario Jardel, Lukas Podolski'nin ardından bir maçta 5 gol atma başarısı gösteren 6'ncı futbolcu oldu.
TANJU ÇOLAK İKİ DEFA BAŞARDI
1959 sonrasındaki profesyonel futbol tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay oldu. 'Taçsız Kral', 24 Ekim 1959'da 8-0 kazanılan Altınordu maçında 5 gole imza attı. 1985-86 sezonunu 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray, kupa yarı finalinde elendiği Altay ile Başbakanlık Kupası'nda karşılaşmıştı. 6 Haziran 1986'da Galatasaray kupada Altay'ı 8-1 yenerken gollerin 5'ini Erdal Keser kaydetti. Galatasaray formasıyla Avrupa Gol Kralı olan Tanju Çolak, 2 kez bir maçta 5 gol attı. Bunlardan ilki 4 Mart 1990'da 5-0 kazanılan Adanaspor karşılaşması, ikincisi ise 1990-91 sezonunun son karşılaşması olan ve 6-2 biten Aydınspor mücadelesi. 2000 yılında Galatasaray kadrosuna katılan Mario Jardel, 19 Ağustos 2000'deki 7-0'lık Erzurumspor maçında rakip ağlara 5 gol atarken, 17 yıl sonra Lukas Podolski 24Erzincan ağlarını 5 kez havalandırdı.
SON İSİM FUAT BAVUK
2021 yılında Serik Belediyespor kadrosuna katılan forvet oyuncusu Fuat Bavuk, 27 Ekim 2021 günü Ziraat Türkiye kupasında Serik Belediyespor'un Pazarspor'u 7-0 yendiği maçta 5 gol atarken, 4 yıl sonra resmi bir maçta 5 gol atan futbolcu unvanına kavuştu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-10-28 14:20:50
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