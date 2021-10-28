Başkan Böcek: “29 Ekim, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu da simgeliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek: “29 Ekim, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu da simgeliyor”

İHA

Başkan Böcek: “29 Ekim, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu da simgeliyor”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladığı mesaj ile kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne armağanı olan Cumhuriyetin 98’inci yıldönümünü kutlamanın, onuru, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirten Böcek, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu son derece özel ve anlamlı günde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Yeniden doğuş”
Cumhuriyetin zorlu şartlar altında kurulduğunu belirten Muhittin Böcek, “Cumhuriyet çok zor şartlar altında kuruldu. Yıllarca süren savaşlar yüzünden harap olmuş bir ülke, yokluk ve yoksulluk içindeki bir millet yeniden doğuş mücadelesi vererek, bütün imkânsızlıklara rağmen bir hürriyet destanı yazdı. Büyük Atatürk’ün önderliği Türk Milleti’nin cesareti, azmi ve kararlılığı ile kurulan Cumhuriyet ile sadece yönetim şekli değişmedi, her alanda aydınlanma, çağdaşlaşma, büyük bir kalkınma yaşandı. Bu nedenledir ki 29 Ekim 1923 tarihi yalnızca Cumhuriyetin ilanını değil, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu da simgeliyor” diye konuştu.

“Son nefesine kadar ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalıştı”
Atatürk’ün son nefesine kadar ülke için çalıştığını belirten Böcek, “Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla pek çok alanda yenilikler yaptı. Cumhuriyetin ilanından sonra, yıkılan, harap olan, yok olan köyler yeniden inşa edildi. Okullar, hastaneler yapıldı, fabrikalar kuruldu. Yaşanan dönüşüm sonrası Türkiye yalnızca 15 yılda bambaşka bir ülkeye dönüştü. 10. Yıl Nutkunda “Fakat yaptıklarımızı asla kfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız” diyen Atatürk ise bu yapılanları asla yeterli görmedi ve son nefesine kadar ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalıştı” şeklinde konuştu.

“Değerli Antalyalılar”
Cumhuriyeti yaşatmak adına Antalyalılara seslenen Böcek, “Şimdi bizlere düşen görev Atatürk’ün kurup bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi O’nun düşünceleriyle birlikte sonsuza kadar yaşatmak ve yükseltmektir. Cumhuriyetimizin kazanılmış değerlerini, ülkemizin laik ve demokratik yapısını, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumaya ve ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı’mızı bir kez daha kutluyorum. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm hemşerilerimizi 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı Sahili’ndeki Solo Türk gösterisine, ardından saat 19.00’da Konyaaltı Varyant’tan başlayacak olan fener alayına ve 20.30’da Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Kıraç konserine davet ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması
YEREL HABERLER Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması
Serik Belediyesporlu Fuat Bavuk, tarihe geçti
YEREL HABERLER Serik Belediyesporlu Fuat Bavuk, tarihe geçti
Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
YEREL HABERLER Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ağırlaştırılmış ...
Antalya’da 29 Ekim, Solo Türk, konserler ve fener alayı ile kutlanacak
YEREL HABERLER Antalya’da 29 Ekim, Solo Türk, konserler ve fener ...
YÖRSİAD’ın ‘Yörük Lezzetleri’ etkinliğine büyük ilgi
YEREL HABERLER YÖRSİAD’ın ‘Yörük Lezzetleri’ etkinliğine büyük ilgi
Vali Yazıcı: “Cumhuriyet, Türk Milletinin gücünün tüm dünyaya göstergesidir”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Cumhuriyet, Türk Milletinin gücünün tüm ...
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
YEREL HABERLER Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Almanya ve Türkiye Arasındaki Göç Tarihi paneli
YEREL HABERLER Almanya ve Türkiye Arasındaki Göç Tarihi paneli
Yaralı baykuş tedavi edildi, doğaya salınacak
YEREL HABERLER Yaralı baykuş tedavi edildi, doğaya salınacak
Yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Antalya'da
YEREL HABERLER Yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Antalya'da
Antalya'da 392 polis servis araç ve okul çevrelerini denetledi
YEREL HABERLER Antalya'da 392 polis servis araç ve okul çevrelerini ...
7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor
YEREL HABERLER 7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor
Cumhuriyet İle yaşıt camiden geriye minaresi kaldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet İle yaşıt camiden geriye minaresi kaldı
Zihinsel engelli kayıp kadın jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Zihinsel engelli kayıp kadın jandarma tarafından ...
Jandarma servis araçlarını denetledi 401 araca 32 bin TL ceza kesti
YEREL HABERLER Jandarma servis araçlarını denetledi 401 araca 32 bin ...
ATSO’dan ‘Yaşasın Cumhuriyet’ turnuvası
YEREL HABERLER ATSO’dan ‘Yaşasın Cumhuriyet’ turnuvası
Sanat dolu bir Kasım ayı Antalyalıları bekliyor
YEREL HABERLER Sanat dolu bir Kasım ayı Antalyalıları bekliyor
Yazın nüfusu üçe katlanan Alanya’da Ruslar Almanları geçti Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili: “Farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar ilçeyi tercih etmeye başladılar” “Şu anda kendi okulları, radyoları ve dernekleri var”
YEREL HABERLER Yazın nüfusu üçe katlanan Alanya’da Ruslar Almanları ...
49 günlük Umut bebek yatağında ölü bulundu Dedesinin mama verip uyuttuğu bebek bir daha uyanamadı
YEREL HABERLER 49 günlük Umut bebek yatağında ölü bulundu Dedesinin ...
ATSO Başkanı Çetin: “Her 29 Ekim’i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Her 29 Ekim’i tarihimize ve ...
Dur ihtarına uymayan sürücü, polisin bileğini çatlattı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü, polisin bileğini ...
Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı
Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik
YEREL HABERLER Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.