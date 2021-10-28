ANTGİAD Başkanı Sert: “Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüttük”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANTGİAD Başkanı Sert: “Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüttük”

İHA

ANTGİAD Başkanı Sert: “Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüttük”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı. "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyet’i bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” diyen Sert, ülke olarak pandemi nedeni ile 2 yıldır zor günler geçirildiğini ama gençlere ve spora olan desteklerini esirgemediklerini söyledi.

“Cumhuriyet Yüce Türk Milleti’nin egemenliğini sonsuzluğa taşımıştır”
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü büyük bir sevinç ve heyecanla kutladıklarını ifade eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Cumhuriyet, Türk milletinin Ulu Önderi Atatürk önderliğinde verdiği benzersiz mücadelenin, birlik olmanın ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir başyapıttır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dehası, liderliği ve cesur kararları sayesinde Kurtuluş Savaşı’nda tarihi bir başarı elde edilmiştir. Ardından Atatürk’ün biz gençlere emanet ettiği ve ‘en büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, Türk Milleti’nin egemenliğini sonsuzluğa taşıyan bir adım olmuştur” dedi.

“Gençler olarak Cumhuriyet hedeflerine durmadan yürüyoruz”
Gençler olarak hedeflere durmadan yürüdüklerini belirten Sert, “Cumhuriyeti emanet almış gençler olarak Ulu Önder’in bizlere gösterdiği hedeflere durmaksızın ilerlemekte ve bu yolda hız kesmeden yürümekteyiz. Ulu Önder Atatürk, ‘Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir’ diyerek bizlere çok önemli bir görev verip benzersiz bir emanet bırakmıştır. Biz de ANTGİAD olarak aldığımız bu emaneti daha ileriye taşımak ve yüceltmek için her geçen gün daha fazla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyet küllerinden yeniden doğan bir milletin çok büyük zorluklar içerisinde verdiği mücadele ile kurulmuş bir eserdir. Ülke olarak son 2 yıldır zor günlerden geçmiş olsak da bizler Cumhuriyet gençleri olarak bu süreci Atalarımızın yaptığı gibi mücadelemizi artırarak sürdürdük. Gençlere bir kütüphane hediye ettik. Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüttük. Gençlere istihdam sağlamak için projeler ürettik. ANTGİAD olarak bu süreçte iş hacmimizi ve istihdamımızı artırdık” diye konuştu.

“Türk Gençliği olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem veriyoruz”
ANTGİAD olarak ülkemize yakışan, gençleri yukarı taşıyan projelerle yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarının ve hedeflerinin üzerine daha büyüklerini yapmak, önümüzdeki süreçte bizlerin en temel önceliği olmuştur. Bu bağlamda ekonomi, kültür, sanat, eğitim, sağlık, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında projeler üretiyor ülkemizin bu açıdan daha yukarı taşınması için çalışıyoruz. Türk Gençliği olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem veriyoruz. Bilindiği üzere Cumhuriyetimiz 2 yıl sonra 1 asrı geride bırakmış dev bir çınar olacak. Bu süreçte dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yerini almış, en gelişmiş demokratik standartları yakalamış, gençliği ile dünya çapında başarılar yakalamış bir Türkiye’ye ulaşılması, bizlerin en büyük uğraşıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması
YEREL HABERLER Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması
Serik Belediyesporlu Fuat Bavuk, tarihe geçti
YEREL HABERLER Serik Belediyesporlu Fuat Bavuk, tarihe geçti
Başkan Böcek: “29 Ekim, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu da simgeliyor”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “29 Ekim, Türk Milleti’nin yeniden ...
Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
YEREL HABERLER Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ağırlaştırılmış ...
Antalya’da 29 Ekim, Solo Türk, konserler ve fener alayı ile kutlanacak
YEREL HABERLER Antalya’da 29 Ekim, Solo Türk, konserler ve fener ...
YÖRSİAD’ın ‘Yörük Lezzetleri’ etkinliğine büyük ilgi
YEREL HABERLER YÖRSİAD’ın ‘Yörük Lezzetleri’ etkinliğine büyük ilgi
Vali Yazıcı: “Cumhuriyet, Türk Milletinin gücünün tüm dünyaya göstergesidir”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Cumhuriyet, Türk Milletinin gücünün tüm ...
Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Antalya'da 29 Ekim kutlamaları
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
YEREL HABERLER Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Almanya ve Türkiye Arasındaki Göç Tarihi paneli
YEREL HABERLER Almanya ve Türkiye Arasındaki Göç Tarihi paneli
Yaralı baykuş tedavi edildi, doğaya salınacak
YEREL HABERLER Yaralı baykuş tedavi edildi, doğaya salınacak
Yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Antalya'da
YEREL HABERLER Yönetmen Guy Ritchie, ikinci kez Antalya'da
Antalya'da 392 polis servis araç ve okul çevrelerini denetledi
YEREL HABERLER Antalya'da 392 polis servis araç ve okul çevrelerini ...
7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor
YEREL HABERLER 7.Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başlıyor
Cumhuriyet İle yaşıt camiden geriye minaresi kaldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet İle yaşıt camiden geriye minaresi kaldı
Zihinsel engelli kayıp kadın jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Zihinsel engelli kayıp kadın jandarma tarafından ...
Jandarma servis araçlarını denetledi 401 araca 32 bin TL ceza kesti
YEREL HABERLER Jandarma servis araçlarını denetledi 401 araca 32 bin ...
ATSO’dan ‘Yaşasın Cumhuriyet’ turnuvası
YEREL HABERLER ATSO’dan ‘Yaşasın Cumhuriyet’ turnuvası
Sanat dolu bir Kasım ayı Antalyalıları bekliyor
YEREL HABERLER Sanat dolu bir Kasım ayı Antalyalıları bekliyor
Yazın nüfusu üçe katlanan Alanya’da Ruslar Almanları geçti Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili: “Farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar ilçeyi tercih etmeye başladılar” “Şu anda kendi okulları, radyoları ve dernekleri var”
YEREL HABERLER Yazın nüfusu üçe katlanan Alanya’da Ruslar Almanları ...
49 günlük Umut bebek yatağında ölü bulundu Dedesinin mama verip uyuttuğu bebek bir daha uyanamadı
YEREL HABERLER 49 günlük Umut bebek yatağında ölü bulundu Dedesinin ...
ATSO Başkanı Çetin: “Her 29 Ekim’i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Her 29 Ekim’i tarihimize ve ...
Dur ihtarına uymayan sürücü, polisin bileğini çatlattı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü, polisin bileğini ...
Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Geleneksel Cumhuriyet Sergisi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.