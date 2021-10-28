ANTGİAD Başkanı Sert: “Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüttük”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı. "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyet’i bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” diyen Sert, ülke olarak pandemi nedeni ile 2 yıldır zor günler geçirildiğini ama gençlere ve spora olan desteklerini esirgemediklerini söyledi.



“Cumhuriyet Yüce Türk Milleti’nin egemenliğini sonsuzluğa taşımıştır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü büyük bir sevinç ve heyecanla kutladıklarını ifade eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Cumhuriyet, Türk milletinin Ulu Önderi Atatürk önderliğinde verdiği benzersiz mücadelenin, birlik olmanın ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir başyapıttır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dehası, liderliği ve cesur kararları sayesinde Kurtuluş Savaşı’nda tarihi bir başarı elde edilmiştir. Ardından Atatürk’ün biz gençlere emanet ettiği ve ‘en büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, Türk Milleti’nin egemenliğini sonsuzluğa taşıyan bir adım olmuştur” dedi.



“Gençler olarak Cumhuriyet hedeflerine durmadan yürüyoruz”

Gençler olarak hedeflere durmadan yürüdüklerini belirten Sert, “Cumhuriyeti emanet almış gençler olarak Ulu Önder’in bizlere gösterdiği hedeflere durmaksızın ilerlemekte ve bu yolda hız kesmeden yürümekteyiz. Ulu Önder Atatürk, ‘Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir’ diyerek bizlere çok önemli bir görev verip benzersiz bir emanet bırakmıştır. Biz de ANTGİAD olarak aldığımız bu emaneti daha ileriye taşımak ve yüceltmek için her geçen gün daha fazla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyet küllerinden yeniden doğan bir milletin çok büyük zorluklar içerisinde verdiği mücadele ile kurulmuş bir eserdir. Ülke olarak son 2 yıldır zor günlerden geçmiş olsak da bizler Cumhuriyet gençleri olarak bu süreci Atalarımızın yaptığı gibi mücadelemizi artırarak sürdürdük. Gençlere bir kütüphane hediye ettik. Sporu ve sporcuları teşvik eden faaliyetler yürüttük. Gençlere istihdam sağlamak için projeler ürettik. ANTGİAD olarak bu süreçte iş hacmimizi ve istihdamımızı artırdık” diye konuştu.



“Türk Gençliği olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem veriyoruz”

ANTGİAD olarak ülkemize yakışan, gençleri yukarı taşıyan projelerle yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarının ve hedeflerinin üzerine daha büyüklerini yapmak, önümüzdeki süreçte bizlerin en temel önceliği olmuştur. Bu bağlamda ekonomi, kültür, sanat, eğitim, sağlık, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında projeler üretiyor ülkemizin bu açıdan daha yukarı taşınması için çalışıyoruz. Türk Gençliği olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem veriyoruz. Bilindiği üzere Cumhuriyetimiz 2 yıl sonra 1 asrı geride bırakmış dev bir çınar olacak. Bu süreçte dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yerini almış, en gelişmiş demokratik standartları yakalamış, gençliği ile dünya çapında başarılar yakalamış bir Türkiye’ye ulaşılması, bizlerin en büyük uğraşıdır” dedi.

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