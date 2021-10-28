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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den kadın personeline meme kanseri farkındalık eğitimi

İHA

Büyükşehir'den kadın personeline meme kanseri farkındalık eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına ‘Meme Kanseri Farkındalığı’ eğitimi düzenledi. Eğitimde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.
Büyükşehir Belediyesi, 131 Ekim ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında kadın personeline yönelik eğitim verdi. Sağlık İşleri Dairesi tarafından düzenlenen eğitimde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nuray Ayper Özgen, meme kanserinin önemi, risk faktörleri, genetik yatkınlık, hormonal etkiler, meme kanserinde erken tanının önemi ve meme kanserinin uyarıcı belirtileri hakkında bilgi verdi.

“Erken teşhis önemli”
Meme kanserinin kadınlarda görülen en sık ikinci kanser tipi olduğunu belirten Lara Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nuray Ayper Özgen, kadınların mutlaka her ay düzenli olarak el muayenesi yapmasının erken teşhiste önemini anlattı. Meme kanseri risk faktörlerini de anlatan Özgen, çevre, beslenme, stres, alkol ve sigaranın meme kanseri artışına neden olduğunu söyledi. Özgen, “Kadınların el muayenesi yapması çok önemli. Bir risk görünmüyorsa bile 40 yaştan sonra mutlaka belli aralıklarla klinik muayene de yapılmalı. 2039 yaş arası kadınların 23 yıl, 40 yaş üstü kadınların her yıl muayene olması çok önemli. Erken teşhis tedaviyi olumlu etkiliyor” diye konuştu.

“Erkeklerde de görülebilir”
Meme kanserinin sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülebileceğini anlatan Özgen, “Meme kanseri düşükte olsa erkeklerde de görülüyor. Kadınlarda rahim kanseri olma ihtimali birinci sırada. İkinci sırada yer alan meme kanserini önlemek için ne kadar çok bilgilendirme yaparsak o kadar çabuk önlem alırız. Kadınların kendi meme yapılarını tanımaları gerekiyor. Doğum yapmamış, emzirmemiş kadınlarda da meme kanseri görülme oranı yüksek. Ülkemizde meme kanseri görülme oranı yüzde 24. Dünyada bu rakam yüzde 30. Erken tanı ile tedavide başarıyı yakalıyoruz. Kadınlarımız mutlaka kendi muayenelerini yaparak şikayetleriyle doktora gidip süreci kısaltabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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