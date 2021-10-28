Kumluca'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 26 kilo 410 gram esrarla yakalanan H.Ş., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslerde yapılan aramada 18 şeffaf poşette toplam 26 kilo 410 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ş., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-10-28 16:01:39



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