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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Genç, Cumhuriyet Bayramını ekolojik kreş öğrencileriyle kutladı

İHA

Başkan Genç, Cumhuriyet Bayramını ekolojik kreş öğrencileriyle kutladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyetinin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ekolojik Kreş öğrencileriyle bir araya geldi.
Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşte öğrenim gören öğrenciler, günler öncesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri için hazırlık yaptı. Öğretmenlerinin hazırladıkları koreografilere çalışan, şiirler ezberleyen kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. Öğrenciler, kırmızıbeyaz renkli kıyafetler, Türk Bayrağı ve Atatürk tişörtleri giyerek Atatürk konulu şiirler okudu.

“Gururluyuz”
Başkan Genç kreş öğrencileriyle sohbet edip öğrencilerin gösterilerini uzun süre alkışladı. Turgay Genç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekinip Cumhuriyet Bayramlarını kutlarken, “Ekolojik kreşte öğrenim gören çocuklarımıza baktığımda ne kadar doğru yatırımlar yaptığımızı görüyorum. Atatürk’ün izinde nesiller yetiştirdiğimiz için gururluyuz” diye konuştu. Başkan Genç daha sonra Döşemealtı Kent Meydanı’nda düzenlenen Atatürk anıtına çelenk sunma törenine katıldı.

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