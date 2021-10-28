Gönüllülerden Manavgatlı arıcılara kovan desteği



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınında kovanları zarar gören arıcılara 360 kovan dağıtıldı.

Manavgat'ın 4 ayrı noktasında başlayan ve 10 günlük yoğun mücadele sonrası söndürülen orman yangının yaraları sarılmaya devam ediyor. Tekirdağ merkezli Unvansız Gönüllüler Derneği, yangında kovanları yanan ve arıları ölen vatandaşlara, Manavgat Belediyesi ve Afet Platformu'nun desteği ile arı kovanı dağıttı. İlk etapta 18 arıcıya 360 kovan dağıtıldığını söyleyen Unvansız Gönüllüler Derneği Başkanı Onur Topçu, yardımlara bütçelerinin elverdiği sürece devam edeceklerini belirti.

ARICIYA DESTEK EKO SİSTEME DESTEK

Arı kovanı yardımıyla eko sisteme de destek verdiklerini anlatan Topçu, "Bugün 360 kovanımızı yaklaşık 20'ye yakın arıcımıza teslim edeceğiz. Tabi biz burada arıcılarımıza destek olurken ekosistemi de desteklemeyi hedefliyoruz. Arıların doğa için faydası çok fazla, bunun bilincindeyiz. Eko sistemi desteklerken arıcılarımızın da mağduriyetini gidermek bize ayrı bir gurur veriyor" diye konuştu.

Her bir kovanın maliyetinin 350-400 lira arasında olduğunu belirten Topçu, "2 hafta sonra 40-50 kovan daha göndereceğiz. İlerleyen süreçte bağışlarla birlikte bu yardımı artırmayı düşünüyoruz. Maalesef biz hepsini karşılayamıyoruz ama hangi köyde arıcılıkla ilgili ne kadar hasar var bunların bilgisi elimizde. Desteklerimizi artırarak arıcılara faydamızı sürdüreceğiz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangın sonrasında Manavgatlı afetzedelere yardımda bulunan herkese teşekkür etti. Arıcılardan Murat Şengül, "43 arı dolu kovanım, 53 de boş kovanım yandı. Evimin yarısı, 120 ağacım, tavuklarım yandı" diye konuştu. Necla Çiğmiş ise "Yangında 50 dolu, 40 boş kovanımız yandı. Yanan meyve, sebze ağaçlarını saymıyoruz. Bizim gelir kaynağımız bunlardı. Bizi çok üzdü. Yardım için teşekkür ediyoruz, bir nebze de olsa biraz rahatlarız" dedi.

Manavgat'ta 1902'si arılı, 1282'si ise boş olmak üzere toplam 3 bin 184 kovanın yangında zarar gördüğü bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-10-28 17:36:52



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