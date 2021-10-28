Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 5 - Diyarbekirspor: 0

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında FT Antalyaspor sahasında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Diyarbekirspor’u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 50 kazanarak tur atladı.



Maçtan dakikalar

1. dakikada defansın arasına giren Gökdeniz kaptığı topu, penaltı noktası üzerindeki Ghacha’ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşu ağlarla buluştu. 10

5. dakikada Ghacha’nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Milosevic’in şutu ağlara gitti. 20

15. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan yerden ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Gödeniz Bayrakdar’ın vuruşu ağlarla buluştu. 30

19. dakikada uzun pasta topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 40

83. dakikada Eren Albayrak’ın uzun pasıyla ceza alanın giren Mukairu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 50

87. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Emrullah Sayar’ın sert şutunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Oğuz Terzi xx, Burak Cansız xx

FT Antalyaspor: De Sousa x (Doğukan Özkan dk. 76 x), Eren Albayrak xx, Kudriashov xx (Ersin Zehir dk. 46 xx), Veysel Sarı xx (Erkan Eyibil dk. 46 xx), Floranus xxx, Bahadır Öztürk xxx, Milosevic xxx, Ufuk Akyol xxx, Ghacha xxx (Mustafa Erdilman dk. 46 xx), Mukaıru xxx, Gökdeniz Bayrakdar xxx (Amilton dk. 61 x)

Yedekler: Naldo, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Fredy, Bünyamin Balcı

Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendjk

Diyarbekirspor: Yasin Davuş (Mücahit Çıra dk. 79 x), Seymen Yağmur x, Fırat Arkan x, Serhat Enes Çalışan x, Erkan Taşkıran x, Nurettin Çağlar x, Serdar Güncü x, Oğuzhan Kayar x (Bilal Kılıç dk. 82 ?), Sinan Akaydın x, Burak Topçu x (Ömer Selim Akar dk. 90 ?), Emrullah Sayar x

Yedekler: Bilal Kılıç, Ömer Selim Akar

Goller: Ghacha (dk. 1), Milosevic (dk. 5), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 15 ve 19), Mukairu (dk. 83) (FT Antalyaspor)

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