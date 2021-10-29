Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (2)



SUSTURUCULU TABANCA KULLANMIŞ

Antalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası taksiyle olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Yapılan incelemede, soyguncunun susturuculu tabanca kullandığı, bu nedenle olay sırasında silah sesi duyulmadığı belirtildi. Polis, soyguncunun bindiği taksiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada, eşinin ölüm haberini alan 2 çocuk annesi Nurcan Gür, sinir krizi geçirdi. Kuyumcu dükkanına gelen Nurcan Gür, "Sen ölmüş olamazsın, sen ölemezsin. Ben şimdi sensiz ne yaparım" diye gözyaşı döktü. Nurcan Gür'ü, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Abuzer Atakan Gür'ün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-29 12:07:30



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