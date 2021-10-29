Liseli kızların kavgasını, arkadaşları kaydetti



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi iki kızın parkta, saç saça kavgası arkadaşları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kızlardan birinin, yere düşen diğer kızın saçlarından tutup başını beton zemine vurduğu görüldü.

Serik'te Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri E.K. ve V.S. sosyal medyada tartıştı. Ardından bir parkta buluşan kızlar, kavga etti. Kızların saç saça kavga ettikleri, birbirlerine yumruk attıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kızlardan birinin yere düştüğü, diğerinin saçından tutarak başını beton zemine vurduğu görüldü. Bir süre izleyen arkadaşları, kavganın büyümesi üzerine 'tamam', 'kaldırın' gibi sözlerle öğrencileri birbirinden uzaklaştırdı.

Kavganın görüntüleri, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-10-29 12:34:31



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