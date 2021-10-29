Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Antalya'da coşkuyla kutlandı 29 Ekim kutlamasında Validen 15 Temmuz hatırlatması Antalya Valisi Yazıcı: “Milletimiz, kendini 1 Dolara satan hainlere fırsat vermedi”

29 Ekim kutlamaları Antalya’da coşku ile başladı. Cumhuriyet’in 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya Valiliği tarafından kutlama programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “15 Temmuz hain darbe girişiminde de milletimiz, kendini 1 Dolara satan hainlere fırsat vermemiş, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinliğe, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Başsavcı Halil İnal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören açılışı, Vali Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in askeri araca binip vatandaşları, öğrencileri ve gazileri selamlaması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Alanda binlerce Türk Bayrağı dalgalandı.



“Türk milletinin gücünün, tüm dünyaya göstergesidir”

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Vali Yazıcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Aziz Türk Milleti’nin, büyük fedakarlıklarla kazandığı muazzam zaferlerin sonucunda, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın ilanı olan cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz dört bir yanı işgal edilmiş vatan topraklarını her türlü imkansızlığa göğüs gererek, vatan sevgisi, inanç ve yüreklerindeki iman ile kanının son damlasına kadar savaşarak kurtaran, aziz ve onurlu Türk milletinin gücünün, tüm dünyaya göstergesidir” dedi.



“Hep birlikte yükseltip yücelteceğiz”

Cumhuriyetin hep birlikte yükseltip, yüceleceğini belirten Vali Yazıcı, “Bugün bizlere düşen en büyük görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği cumhuriyetimize, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz, kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Atalarımızdan bizlere emanet olan cumhuriyetimizi milletçe, hep birlikte yükseltip yücelteceğiz” diye konuştu.



“Demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya gösterdik”

15 Temmuz'da milletin kendini 1 Dolara satanlara fırsat vermediğini belirten Vali Yazıcı, “15 Temmuz hain darbe girişiminde de milletimiz, kendini 1 Dolara satan hainlere fırsat vermemiş, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak, bayrağımıza rüzgar olmaya, istiklalimizi ve cumhuriyetimizi ilelebet korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, bir ve beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.



Halk oyunları ve tekvando gösterisi

Konuşmaların ardından Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Azize Kahraman Halk Oyunları eğitmenleri dans gösterileri gerçekleştirdi. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün tekvando takımı gösteri yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar, düzenlenen geçiş töreni ile sona erdi.

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