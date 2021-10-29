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Kuyumcu katilinin cinayet sonrası sokaktaki soğukkanlı tavırları kamerada Kuyumcu çalışanını öldürüp altınları aldı, başında kar maskesiyle sakin bir şekilde sokakta yürürken güvenlik kameralarına takıldı

İHA

Kuyumcu katilinin cinayet sonrası sokaktaki soğukkanlı tavırları kamerada Kuyumcu çalışanını öldürüp altınları aldı, başında kar maskesiyle sakin bir şekilde sokakta yürürken güvenlik kameralarına takıldı

Antalya'da girdiği kuyumcuda kuyumcu çalışanını silahla vurup öldürdükten sonra 2 kilogram altını da alan katil zanlısının olay yerinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı. Başında kar maskesi ve elinde altın dolu çantayla sokak ortasında sakin bir şekilde yürüşen zanlı güvenlik kameralarına takıldı.
Olay, sabah 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür’ün (49), işyerini açtıktan bir müddet sonra bir elinde spor çanta diğerinde silah bulunan maskeli bir şahıs geldi. İçeriye girdiği sırada silahını Gür’e doğrultan şüpheli, birkaç kez ateş ederek vurdu. İddiaya göre ardından yaklaşık 2 kilogram altını alan zanlı, ticari bir taksiyle olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kuyumcuya gelen sağlık ekipleri, Gür’ün hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında
Cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kar maskeli şüphelinin işyerine girdiği sırada silahını doğrultup ateş etmesi ve ardından kuyumcu çalışanını yere düşmesi görüntülere yansıdı.

Kaçışı da güvenlik kameralarına yansıdı
Kimliği henüz tespit edilemeyen kar maskeli katıl zanlısının cinayet sonrası kuyumcudan çıkıp yolda yürüdüğü anlar da kemarala takıldı. Cinayetten hemen sonra işyerini altın dolu çanta ile terk eden katil zanlısı, kuyumcuya yakın bir noktada başında kar maskesi ve elinde para dolu çantayla sakin sakin yürüyüp uzaklaşırken kamera tarafından kaydedildi. Polisin güvenlik kameralarından yola çıkarak kimliği tespit etmeye çalıştığı şüphelinin aranması çalışmaları devam ediyor,

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