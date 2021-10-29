Ayak Tenisi Turnuvası’na 25 takım 75 kişi katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası’nda 25 takım mücadele etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi. Konyaaltı Beachpark’ta bulunan Büyükşehir Belediyesi tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya 25 takım, 75 kişi katıldı. Son yıllarda Türkiye’de ilgi gören sporlar arasında yer alan ayak tenisinde üçer kişiden oluşan takımlar mücadele etti.

Turnuva sonunda Ahmet Eray Önal, Mustafa Berke Önal, Yunus Ak’tan oluşan Toros takımı birinci, Mert İsmet Aşıcı, Saltuk Buğra Aydın, Emre Evin’den oluşan Seventeen takımı ikinci, Kerem Tulgar, Selim Kaplan, Onur Birışık’tan oluşan Alanyastar takımı da üçüncü oldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci’nin elinden aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.