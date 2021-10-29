Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (3)

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SOYGUN SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası yolda yürüme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yüzündeki kar maskesini çıkarmadığı görülen soyguncunun, rahat tavırları dikkati çekti. Diğer yandan Abuzer Atakan Gür'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-29 15:33:13



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