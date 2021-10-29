Sahilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması



Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde turistler ve otel çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sahilde kutladı.

Kumköy Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98´inci yılı için kutlama yapıldı. Otelin bahçesi ve sahilde yapılan etkinliğe tatilciler, otel çalışanları ve bölgedeki diğer otelde konaklayan turistler katıldı. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle süslenen otelin çalışanları, bando takımı eşliğinde otel bahçesinden sahile yürüdü.

SAHİLDE 1 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Etkinliğe katılanlar sahilde yaklaşık 1 kilometre boyunca bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Turistlerin de katıldığı yürüyüş plajda güneşlenenler tarafından kamera ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi. Deniz paraşütüyle gökyüzünde Türk bayrağı açılan etkinliğe katılanlar, kırmızı beyaz balonları 10. Yıl Marşı eşliğinde havaya bıraktı. Etkinlik marşların söylenmesiyle sona erdi.

Etkinliği düzenleyen otelin genel müdürü Ahmet Çevik, tesiste konaklayan Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya gibi 20 ülkeden turistin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-10-29 16:57:13



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