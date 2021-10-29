Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu



Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 98´inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı´na kadar ellerinde bayrak ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, sanatçı Kıraç'ın konserini izledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Antalya´da da Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüş Konyaaltı Caddesi üzerinde başladı. Yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alınırken, girişte fener ve bayrak dağıtıldı.

Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katılmazken, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar kortejin önündeki `Cumhuriyet için Antalya El Ele´ yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerlerle birlikte renkli görüntüler oluştu. Bazı ailelerin ise çocuklarını kucaklarında ve bebek arabalarında yürüyüşe getirdikleri görüldü. Ellerinde bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıyan kalabalık, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı´na kadar yürüdü. Meydanda sanatçı Kıraç kutlamalara katılan vatandaşlara coşkulu bir konser verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR

2021-10-29 21:25:44



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