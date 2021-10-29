Binlerce Antalyalı, Cumhuriyet’in 98. yılı için yürüdü Fener alayına serabral palsi hastası Sinan’ın dansı damga vurdu

Antalya ‘da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde oynayarak gönüllerince eğlendi.

Cumhuriyet’in 98’inci yılı ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Antalya’da da Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüş Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyanttan başladı. Yürüyüşe gelen binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Yürüyüşe CHP Antalya milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıyan kalabalık marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Fener alayı için varyantta oluşan kalabalığa 27 yaşındaki serebral palsi hastası Sinan Kuzucu’nun dansı damga vurdu. Sinan, çalan davul zurna eşliğinde gönlünce dans etti. Sinan’a ise çevredeki çocuklar ve vatandaşlar eşlik etti.

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