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Antalya’da turistleri taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü Kazada 4 Danimarka vatandaşı yaralandı

İHA

Antalya’da turistleri taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü Kazada 4 Danimarka vatandaşı yaralandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, İsveç vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti. Danimarka vatandaşı 4 kişi ise yaralandı. Polis olayla ilgili araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Olay, gece saat 04.20 sıralarında Barbaros Mahallesi Serik Caddesi Aksu köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 FJ 762 plakalı Mercedes minibüs sürücüsü Enes Baran, Antalya istikametine seyir halindeyken köprü girişine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs yolunda sağında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan İsveç vatandaşı Shaktour Othman (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Danimarka vatandaşı Ruth Stefansen, Karsten Hamborg Ravnsgaard, Kim Kold Bryde ve Rita Hanne Bryde ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Enes Baran ise Kepez Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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