Ticari araçla çarpışan traktör hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı Kazada traktör parçalara ayrıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki traktör ile hafif ticari araç çarpıştı. Traktörün adeta hurdaya döndüğü kazada traktör sürücüsü ve ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat D400 karayolu Tekandız Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Ak’ın kullandığı 07 JS 684 plakalı traktörle, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Demirbilek’in kullandığı 10 NT 412 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası traktör adeta hurdaya dönerek parçaları yola savruldu.



2 kişi yaralandı

Kazada parçalara ayrılan traktörün sürücüsü ve ticari araçta yolcu olarak bulunan Sabriye Demirbilek yaralandı. Yaralılar sağlık çalışanlarının olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yola savrulan traktör parçaları nedeniyle karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Yol traktörün ve aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma tamamen açıldı. Ekiplerin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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