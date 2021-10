29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda kaybeden olmadı Kepez’de her çocuğa Cumhuriyet Kupası

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nın finalinde, katılan her takıma birer kupa verildi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün U11 ve U12 kategorisinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nın finalinde, katılan her takıma birer kupa verildi. Maçların oynandığı turnuvanın finaline katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tüm katılımcıların kupalarını sundu. Herkesin birinci olduğu bir spor aktivitesi düzenlediklerini belirten Başkan Tütüncü, Cumhuriyetimizin kuruluşunu sporcu çocuklarla kutlamış oldu.



Antalya’nın çeşitli yerlerinden 20 takımın katıldığı turnuvanın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılı anısına atfedilmesi nedeniyle, her takım birinci ilan edildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul, Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün kurucu başkanı Mustafa Yılmaz ile Kulüp Başkanı Hakan Çatal, futbolcu çocukların kupalarını birlikte takdim etti.



Kaybeden olmadı

Açılış konuşmasını Cumhuriyetimizi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi minnet ve saygı ile anarak başlayan Tütüncü, ‘’Çocuklarımızı yaklaşık 1 aydır turnuvaya tabi tutan kulübümüz yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Son derece keyifli vakit geçirdiler. Her turnuvanın kazananı ve kaybedeni vardır, ama bu turnuva kimsenin kaybetmediği bir turnuva oldu. Tüm çocuklarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum’’ diye konuştu.

