Çaldığı kabloları evine indirirken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı kabloları evine indirirken yakalandı

İHA

Çaldığı kabloları evine indirirken yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tesisinden çaldığı kabloları, ticari taksi ile Çeltikçi Mahallesindeki evine götüren U.A., kabloları indirirken yakalandı. JASAT ve Merkez Karakolu ekipleri, 20 metre antikron bakır kablo, 10 metre ince antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo ve 2 adet çelik makas ele geçirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT’a ait Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkiinde bulunan su terfi istasyonundan kablo çalan bir kişinin kiraladığı taksi ile kabloları götürdüğünü belirleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ve Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, U.A. isimli şahsın kabloları taksi ile götürdüğü Çeltikçi Mahallesindeki evinde kabloları taksiden indirirken yakaladı. Ev girişinde ve evde yapılan aramalarda, 20 metre 75 kilogram kalın antikron bakır kablo, 10 metre 10 kilogram ince antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo ile bu kabloları kesmek için kullanılan 2 adet çelik makas ele geçirildi.
Piyasa değeri 45 bin TL olduğu belirlenen malzemeler ele geçirilirken, U.A. isimli şahıs gözaltına alındı. U.A.’nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyeti zirvede kutladılar
YEREL HABERLER Cumhuriyeti zirvede kutladılar
29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda kaybeden olmadı Kepez’de her çocuğa Cumhuriyet Kupası
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda kaybeden ...
Akdeniz Üniversitesi’nde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Paneli
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde “29 Ekim Cumhuriyet ...
Ticari araçla çarpışan traktör hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı Kazada traktör parçalara ayrıldı
YEREL HABERLER Ticari araçla çarpışan traktör hurdaya döndü: 2 kişi ...
Özel çocuklar hasat yapıp zeytin kurdu
YEREL HABERLER Özel çocuklar hasat yapıp zeytin kurdu
Antalya’da turistleri taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü Kazada 4 Danimarka vatandaşı yaralandı
YEREL HABERLER Antalya’da turistleri taşıyan minibüs bariyerlere ...
Ebrar bebek, annesinin karaciğer parçasıyla yaşama tutundu
YEREL HABERLER Ebrar bebek, annesinin karaciğer parçasıyla yaşama ...
Kıraç konserinde insan seli yaşandı 29 Ekim kutlamaları Kıraç konseri ile son buldu
YEREL HABERLER Kıraç konserinde insan seli yaşandı 29 Ekim ...
Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu
YEREL HABERLER Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu
Binlerce Antalyalı, Cumhuriyet’in 98. yılı için yürüdü Fener alayına serabral palsi hastası Sinan’ın dansı damga vurdu
YEREL HABERLER Binlerce Antalyalı, Cumhuriyet’in 98. yılı için ...
SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi Nefes kesen gösteriyi izlemek için vatandaşlar Konyaaltı Sahili ve seyir teraslarını hınca hınç doldurdu Sahildeki görüntü, yaz aylarını anımsattı
YEREL HABERLER SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi Nefes ...
SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu/ Ek ...
SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu
YEREL HABERLER SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu
Alanya’da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi başladı
YEREL HABERLER Alanya’da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi başladı
Sahilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Sahilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (3)
YEREL HABERLER Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını ...
Ayak Tenisi Turnuvası’na 25 takım 75 kişi katıldı
YEREL HABERLER Ayak Tenisi Turnuvası’na 25 takım 75 kişi katıldı
Alanya'da Cumhuriyet coşkusu Kıraç'la yaşandı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kıraç konserini Alanyalılar ile birlikte izledi
YEREL HABERLER Alanya'da Cumhuriyet coşkusu Kıraç'la ...
Müstakil evdeki yangın paniği böyle görüntülendi Çatıdan oturma odasına alevler düştü, evdekiler ne yapacağını şaşırdı Mahsur kalan bir kişi komşular tarafından evden çıkartıldı
YEREL HABERLER Müstakil evdeki yangın paniği böyle ...
Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu ilçelerde de sürüyor
YEREL HABERLER Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu ilçelerde de ...
Kuyumcu katilinin cinayet sonrası sokaktaki soğukkanlı tavırları kamerada Kuyumcu çalışanını öldürüp altınları aldı, başında kar maskesiyle sakin bir şekilde sokakta yürürken güvenlik kameralarına takıldı
YEREL HABERLER Kuyumcu katilinin cinayet sonrası sokaktaki ...
Yatak odasını uyuşturucu serasına çevirdi, jandarmadan kaçamadı Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Yatak odasını uyuşturucu serasına çevirdi, ...
Tekne kortejiyle Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Tekne kortejiyle Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Cumhuriyetin 98. yılı için denizde dev Türk bayrağı açtılar
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 98. yılı için denizde dev Türk bayrağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.