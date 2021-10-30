Barış Suyu Projesi´nin pompa istasyonundan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Suyu Projesi´nin pompa istasyonundan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı

DHA

Barış Suyu Projesi´nin pompa istasyonundan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'da Manavgat Suyu Pompa İstasyonu'ndan bakır kablo çaldığı iddia edilen U.A. (33), jandarma tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukapı Mahallesi Bardaklar Belen mevkisindeki pompa istasyonundan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çeltikçi Mahallesi'ne dün düzenlenen operasyonda U.A., pompa istasyonundan çaldığı bakır kabloyu evine götürürken suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 20 metre uzunluğunda 75 kilogram kalın antikron bakır kablo, 10 metre uzunluğunda 10 kilogram ince antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo, kablo kesmekte kullanılan 3 çelik makas bulundu. U.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.
BARIŞSUYU PROJESİ 22 YILDIR ATIL 
Orta Doğu ülkelerinin su ihtiyacını karşılamak ve Orta Doğu'daki barış sürecine katkı yapmak amacıyla merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimiyle, kamuoyunda 'Manavgat Barış Suyu Projesi' olarak bilinen Manavgat Çayı Su Temini Projesi kapsamında yapılan tesisler, 18 Aralık 1998'de Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit tarafından törenle açıldı. İsrail başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine günlük 250 bin metreküp arıtılmış, 250 bin metreküp ham su olmak üzere 500 bin metreküp suyun pazarlanması hedefiyle 129 milyon dolara mal olan projede, alıcı ülke bulunamaması nedeniyle bir adım atılamadı. Tesisler DSİ tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne devredildi. ASAT da tesisi aktif hale getirmek amacıyla yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Proje kapsamında inşa edilen Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkisine su alma yapısı ve pompa istasyonu ile başlayıp, Akdeniz'e uzanan 10 kilometre uzunluğundaki isale hattı ve denizdeki su dolum tesisleri 22 senedir atıl vaziyette kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-10-30 15:00:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta 15 kaçak göçmen saklandıkları sazlıkta yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta 15 kaçak göçmen saklandıkları sazlıkta ...
Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 2 bin 365 metrelik ...
‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ açıldı Antalya’nın 25 yıllık hayali ‘Kent Müzesi’ kapılarını açtı
YEREL HABERLER ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ açıldı Antalya’nın 25 ...
Battaniyeye sarıp parka gömdüğü köpeğini, çöp kamyonunda görünce çileden çıktı, ortalık karıştı Antalya’da ‘ceset gömülüyor’ ihbarı alevli tartışmalara neden oldu, durumu gören kadın gözyaşlarına boğuldu Ölen köpeğini battaniyeye sarıp parka gömen vatandaş, ihbarla gömüldüğü yerden çıkartılan köpeğinin çöp kamyonuna koyulmasına tepki gösterdi Belediye ekipleri ile hayvanseverler arasındaki 1 saatlik alevli tartışma, köpeğin nakil aracına alınmasıyla son buldu Tartışmaya sonradan dahil olan bir vatandaşın, zabıtaya söylediği sözler dikkat çekti “Senin adın ne? Kimmiş bu erkek görelim dedik. İki tane vursam ölürsün”
YEREL HABERLER Battaniyeye sarıp parka gömdüğü köpeğini, çöp ...
750 kilometrelik kaçış Antalya’da son buldu İstanbul’dan kiralanan araç, Antalya’da yakalandı Araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER 750 kilometrelik kaçış Antalya’da son ...
Antalya’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Prof. Dr. Timur Gürgan: "Avrupa'da da kabul gören balanslama tekniği gebeliği yüzde 45 arttırıyor" Balanslama tekniğini geliştirip Avrupa'da kabul görmesini sağlayan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan: "Her kişinin çocuk elde edemiyorsa sebeplerinin ayrı olduğuna inanarak, 6 tane değişik bölgeyi veya parametreyi bir yönde bilmek ve teşhis etmek için dengelemeyi düşündük" "Balanslamada; sperm, yumurta, embriyo, rahim içi zarının dengelenmesi, çiftin tedaviye inandırılması ve merkezin doğruları söylemesi" "Balanslama tekniği ile birlikte uygulanan yeni yöntemlerle, çiftte gebelik oranlarında yüzde 45 oranında bir artış yaşanıyor" "Gereksiz tedavi ve teşhisi yaparsanız, başarı yerine başarısızlıkta gelebilir. Önemli olan kişiye özel ve eksikliğe göre tedavidir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Timur Gürgan: "Avrupa'da da kabul gören ...
Çaldığı kabloları evine indirirken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı kabloları evine indirirken yakalandı
Cumhuriyeti zirvede kutladılar
YEREL HABERLER Cumhuriyeti zirvede kutladılar
29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda kaybeden olmadı Kepez’de her çocuğa Cumhuriyet Kupası
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda kaybeden ...
Akdeniz Üniversitesi’nde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Paneli
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde “29 Ekim Cumhuriyet ...
Ticari araçla çarpışan traktör hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı Kazada traktör parçalara ayrıldı
YEREL HABERLER Ticari araçla çarpışan traktör hurdaya döndü: 2 kişi ...
Özel çocuklar hasat yapıp zeytin kurdu
YEREL HABERLER Özel çocuklar hasat yapıp zeytin kurdu
Antalya’da turistleri taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü Kazada 4 Danimarka vatandaşı yaralandı
YEREL HABERLER Antalya’da turistleri taşıyan minibüs bariyerlere ...
Ebrar bebek, annesinin karaciğer parçasıyla yaşama tutundu
YEREL HABERLER Ebrar bebek, annesinin karaciğer parçasıyla yaşama ...
Kıraç konserinde insan seli yaşandı 29 Ekim kutlamaları Kıraç konseri ile son buldu
YEREL HABERLER Kıraç konserinde insan seli yaşandı 29 Ekim ...
Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu
YEREL HABERLER Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu
Binlerce Antalyalı, Cumhuriyet’in 98. yılı için yürüdü Fener alayına serabral palsi hastası Sinan’ın dansı damga vurdu
YEREL HABERLER Binlerce Antalyalı, Cumhuriyet’in 98. yılı için ...
SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi Nefes kesen gösteriyi izlemek için vatandaşlar Konyaaltı Sahili ve seyir teraslarını hınca hınç doldurdu Sahildeki görüntü, yaz aylarını anımsattı
YEREL HABERLER SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi Nefes ...
SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu/ Ek ...
SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu
YEREL HABERLER SoloTürk'ten Antalya'da '29 Ekim' uçuşu
Alanya’da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi başladı
YEREL HABERLER Alanya’da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi başladı
Sahilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Sahilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (3)
YEREL HABERLER Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.