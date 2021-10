Demir adamlar Antalya'da yarışacak

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde yarın düzenlenecek Ironman 70.3 Turkey yarışlarında 88 ülkeden 2 bin 300 sporcu mücadele edecek.

Ironman 70.3 Turkey yarışları yarın Antalya'da yapılacak. Yarışlar öncesi Türkiye'nin en büyük eğlence merkezi The Land Of Legends'ta yarışın tanıtım toplantısı düzenlendi. Dünyanın 7 kıtasında 52 ülkede 250'nin üzerinde farklı şehirde gerçekleştirilen yarışlar pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdikten sonra Antalya'da yapılacak. Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek yarışa 88 ülkeden 2 bin 300 sporcu katılacak.

Yarışta sporcular 1.9 kilometre yüzmenin ardından 90 kilometre pedal çevirip 21 kilometre koşacak. Belek'te yapılacak Ironman 70.3 Turkey yarışı Avrupa'nın en geniş katılımlı ikinci yarışı unvanına sahip oldu. Yarışlara katılacak sporcuların ailesiyle geleceği organizasyonda 6 bine yakın kişinin Belek'te konaklaması hedefleniyor. Organizasyon sürecinde bir haftalık turizm hareketliliğinden 20 milyon euro gelir sağlanacağı düşünülüyor.

Basın toplantısında konuşan organizasyonun Türkiye direktörü Özgür Emekçioğlu, "Şu ana kadar gerçekleştirilen en kalabalık Ironman yarışlarına ev sahipliği yapıyoruz. 88 ülkeden 2 bin 300 sporcuyu misafir ediyoruz. Pandemiden dolayı geçen yıl Ironman yarışlarının yüzde 90'ı iptal oldu. Ancak bu yıl Türkiye bunu başardı" dedi.

Organizasyon hakkında bilgi veren Emekçioğlu, sporcuların Kadriye Halk Plajı'nda başlayacak yarışta yüzme, bisiklet sürme ve koşu parkurunun ardından The Land Of Legends'ta bitiş noktasına ulaşacağını söyledi.

Avrupa Direktörü Nico Aechimann ise Ironman Türkey'in dünyada yapılan Ironman yarışları arasında en iyilerinden biri olduğunu söyledi. Proje direktörü Johann Essl, "Ironman yarışlarının Türkiye'de bu dönemde yapılmasının en önemli sebeplerinden biri Antalya'da havaların çok güzel olması, turizm tesislerinin alt yapısının çok iyi olması ve iyi hizmet vermeleridir. Türkiye'de bulunmaktan çok memnunuz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ironman Türkiye Direktörü Özgür Emekçioğlu'nun açıklamaları

Ironman Proje Direktörü Johann Essl'in açıklamaları

Ironman Avrupa Direktörü Nico Aechimann'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-10-30



