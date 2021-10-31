'Uyuşturucu paylaşımı' anlaşmazlığında bıçaklandı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Zeliha Ö. (20), iddiaya göre uyuşturucu paylaşımında anlaşamadığı Mert O.'yu (23) kolundan bıçakladı. Ağlayarak yaşadıklarını anlatan Mert O., "Tanımıyorum. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı" dedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği bir apartmanın altında Mert O. ile yeni tanıştığı Zeliha Ö. arasında, iddiaya göre uyuşturucu paylaşımından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeliha Ö., Mert O.'yu kolundan bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve sürekli ağlayan Mert O., tanımadığı kadının kendisini bıçakladığını belirterek, "Bir şey istemeye kalmadı. Merdivenden inerken 'Yalamık' dedi. Ben de 'Sensin o yalamık' dedim. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı. Zaten olay çıkartan biriymiş" dedi.

'YANLIŞLIKLA ÇİZDİM'

Gözaltına alınan Zeliha Ö. ise polis aracına götürülürken, "Neden bıçakladın?" sorusuna "Elimle yanlışlıkla çizdim" dedi.

Zeliha Ö'nün, 'Çizdim' sözüne tepki gösteren Mert O. ise "Yok abi bıçağı direkt soktu" dedi.

Olay yerine gelen Mert O.'nun arkadaşı Gizem K., bıçaklayanı tanımadığını belirterek, "Aralarında uyuşturucu muhabbetinden dolayı sözlü tartışma geçmiş. Biz de anlayamadık. Bir kadın olarak kendisine yakıştıramadık. Kadına da erkeğe de şiddete hayır" diye konuştu.

Mert O., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zeliha Ö. polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-10-31 11:52:35



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