'Uyuşturucu paylaşımı' anlaşmazlığında bıçaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Uyuşturucu paylaşımı' anlaşmazlığında bıçaklandı

DHA

'Uyuşturucu paylaşımı' anlaşmazlığında bıçaklandı


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Zeliha Ö. (20), iddiaya göre uyuşturucu paylaşımında anlaşamadığı Mert O.'yu (23) kolundan bıçakladı. Ağlayarak yaşadıklarını anlatan Mert O., "Tanımıyorum. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı" dedi.
Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği bir apartmanın altında Mert O. ile yeni tanıştığı Zeliha Ö. arasında, iddiaya göre uyuşturucu paylaşımından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeliha Ö., Mert O.'yu kolundan bıçakladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve sürekli ağlayan Mert O., tanımadığı kadının kendisini bıçakladığını belirterek, "Bir şey istemeye kalmadı. Merdivenden inerken 'Yalamık' dedi. Ben de 'Sensin o yalamık' dedim. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı. Zaten olay çıkartan biriymiş" dedi.
'YANLIŞLIKLA ÇİZDİM'
Gözaltına alınan Zeliha Ö. ise polis aracına götürülürken, "Neden bıçakladın?" sorusuna "Elimle yanlışlıkla çizdim" dedi.
Zeliha Ö'nün, 'Çizdim' sözüne tepki gösteren Mert O. ise "Yok abi bıçağı direkt soktu" dedi.
Olay yerine gelen Mert O.'nun arkadaşı Gizem K., bıçaklayanı tanımadığını belirterek, "Aralarında uyuşturucu muhabbetinden dolayı sözlü tartışma geçmiş. Biz de anlayamadık. Bir kadın olarak kendisine yakıştıramadık. Kadına da erkeğe de şiddete hayır" diye konuştu.
Mert O., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zeliha Ö. polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-10-31 11:52:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Jay Jay' adlı köpek, ölen diğer köpeğin başından ayrılmadı
YEREL HABERLER 'Jay Jay' adlı köpek, ölen diğer köpeğin başından ...
Orman yangınının en fazla zarar verdiği mahallenin ismindeki dram
YEREL HABERLER Orman yangınının en fazla zarar verdiği mahallenin ...
Aşı kararsızlığı, anne ölümlerini pandemi öncesine göre iki kattan fazla artırdı
YEREL HABERLER Aşı kararsızlığı, anne ölümlerini pandemi öncesine ...
Antalya Edebiyat Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Antalya Edebiyat Günleri başlıyor
Ironman 70.3 Türkiye yarışları başladı
YEREL HABERLER Ironman 70.3 Türkiye yarışları başladı
Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı Genç kızın mezarını ziyaret eden annesi ve arkadaşları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde ...
Antalya’da turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi Sürücü olay yerinde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da turistleri taşıyan midibüs takla attı: ...
Antalya'da midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus ...
Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı Karayoluna saçılan nar dolu kasalar sebebiyle yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 4 ...
Demir adamlar Antalya'da yarışacak
YEREL HABERLER Demir adamlar Antalya'da yarışacak
Antalya’da aşırı yük sebebiyle asansörde mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı SoloTürk gösterisini takip etmek isteyen vatandaşlar asansörde mahsur kaldı İçeride mahsur kalanlar, sıra bekleyen vatandaşlar tarafından camı kırılarak asansörden çıkartıldı
YEREL HABERLER Antalya’da aşırı yük sebebiyle asansörde mahsur kalan ...
Barış Suyu Projesi´nin pompa istasyonundan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Barış Suyu Projesi´nin pompa istasyonundan bakır ...
Manavgat'ta 15 kaçak göçmen saklandıkları sazlıkta yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta 15 kaçak göçmen saklandıkları sazlıkta ...
Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 2 bin 365 metrelik ...
‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ açıldı Antalya’nın 25 yıllık hayali ‘Kent Müzesi’ kapılarını açtı
YEREL HABERLER ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ açıldı Antalya’nın 25 ...
Battaniyeye sarıp parka gömdüğü köpeğini, çöp kamyonunda görünce çileden çıktı, ortalık karıştı Antalya’da ‘ceset gömülüyor’ ihbarı alevli tartışmalara neden oldu, durumu gören kadın gözyaşlarına boğuldu Ölen köpeğini battaniyeye sarıp parka gömen vatandaş, ihbarla gömüldüğü yerden çıkartılan köpeğinin çöp kamyonuna koyulmasına tepki gösterdi Belediye ekipleri ile hayvanseverler arasındaki 1 saatlik alevli tartışma, köpeğin nakil aracına alınmasıyla son buldu Tartışmaya sonradan dahil olan bir vatandaşın, zabıtaya söylediği sözler dikkat çekti “Senin adın ne? Kimmiş bu erkek görelim dedik. İki tane vursam ölürsün”
YEREL HABERLER Battaniyeye sarıp parka gömdüğü köpeğini, çöp ...
750 kilometrelik kaçış Antalya’da son buldu İstanbul’dan kiralanan araç, Antalya’da yakalandı Araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER 750 kilometrelik kaçış Antalya’da son ...
Antalya’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Prof. Dr. Timur Gürgan: "Avrupa'da da kabul gören balanslama tekniği gebeliği yüzde 45 arttırıyor" Balanslama tekniğini geliştirip Avrupa'da kabul görmesini sağlayan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan: "Her kişinin çocuk elde edemiyorsa sebeplerinin ayrı olduğuna inanarak, 6 tane değişik bölgeyi veya parametreyi bir yönde bilmek ve teşhis etmek için dengelemeyi düşündük" "Balanslamada; sperm, yumurta, embriyo, rahim içi zarının dengelenmesi, çiftin tedaviye inandırılması ve merkezin doğruları söylemesi" "Balanslama tekniği ile birlikte uygulanan yeni yöntemlerle, çiftte gebelik oranlarında yüzde 45 oranında bir artış yaşanıyor" "Gereksiz tedavi ve teşhisi yaparsanız, başarı yerine başarısızlıkta gelebilir. Önemli olan kişiye özel ve eksikliğe göre tedavidir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Timur Gürgan: "Avrupa'da da kabul gören ...
Çaldığı kabloları evine indirirken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı kabloları evine indirirken yakalandı
Cumhuriyeti zirvede kutladılar
YEREL HABERLER Cumhuriyeti zirvede kutladılar
29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda kaybeden olmadı Kepez’de her çocuğa Cumhuriyet Kupası
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda kaybeden ...
Akdeniz Üniversitesi’nde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Paneli
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde “29 Ekim Cumhuriyet ...
Ticari araçla çarpışan traktör hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı Kazada traktör parçalara ayrıldı
YEREL HABERLER Ticari araçla çarpışan traktör hurdaya döndü: 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.