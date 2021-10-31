Fevzi Çakmak'a 700 metrelik asfalt

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını inceleme gezisi sırasında mahalle sakinlerine söz verdiği asfalt sözünü yerine getirdi.

İlçenin 68 mahallesine 13 yılda 760 kilometre yeni yol kazandıran Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne de modern yollar inşa ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz günlerde Fevzi Çakmak Mahallesi 6200 sokaktaki sıcak asfalt dökümüne hazır hale getirilen yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, mahalle sakinlerinin de istek ve taleplerini dinledi.

Mahalle sakini hanımların yol çalışmalarından kaynaklı toz şikayeti üzerine Başkan Tütüncü, yolun en hızlı şekilde bitirilmesi talimatını verdi. Tütüncü’nün mahalle sakinlerine söz verdiği asfalt yerine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi 6200 sokakta, genişliği 17 metre, uzunluğu 700 metre olan yola 2 bin 500 ton asfalt serildi. Çift yönlü yolun her iki tarafına 2’şer metreden 4’er metre kaldırım çalışması yapılarak, bisiklet yolu da ilave edilecek. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bisiklet yolu Yeşil Irmak Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarındaki bisiklet yolunu da birbirine bağlayacak.

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