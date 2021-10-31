Kontrol noktasında durdurulan araçtan silah, cop ve çakı çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da jandarma ekipleri, rutin yol kontrolleri esnasında durdurdukları araç içerisinde şahsın hareketlerinden şüphelenerek araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, araç içerisinde ateşli silah, şarjör, fişek, çakı ve cop ele geçirildi.

Antalya Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu'nun Topallı yol kontrol noktasında durdurdukları araç içerisindeki U.B. adlı şahsın şüpheli davranışları üzerine yaptıkları aramada 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet çakı, 1 adet sustalı çakı, 1 adet teleskopik cop ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.