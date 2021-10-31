Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya’da bugün vatandaşlar denize koştu Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte sahilde yoğunluk oluştu

Antalya’nın yüksek kesimlerine dün yağan kar yağışının ardından vatandaşlar ve turistler bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Antalya’da dün 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor. Zaman zaman havanın açarak güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü. Sahile inen bazı kişilerin de kıyıda oturduğu ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.

Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Yavuz Yılmaz, “Antalya’da yaşıyorum. Biz sabah rafting düşünüyorduk. Hava yağmurlu olunca gidemedim. Saç ekimi yaptırdığım için ben denize giremedim. Ama rahatlıkla denize girilecek sıcak hava var. Her şey çok güzel. Kar yağdı, herkes kayak yaparken biz denize giriyoruz” dedi.

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