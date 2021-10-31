Alanya'da balık tutma yarışması; 100 tekne ve 200 kişi katıldı



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen balık tutma yarışmasına, 100 tekne ve 200 kişi katıldı.

Bu yıl üçüncüsü yapılan yarışma, Alanya Yat Limanı'nda gerçekleştirildi. Yarışmada 'en büyük balık' kategorisinde Team Wolf takımından Ünsal Tanzan ve Savaş Arslan, 'yakala bırak' kategorisinde Team Boyka'dan Osman Daş, Hasan Köksal Yener, 'en çok balık' kategorisinde Team Karacaal'dan Ali Cömertpay ve Hasan Halaçoğlu, 'Cumhuriyet özel ödülü' kategorisinde ise Team Güney Yıldızı'ndan Serdar Yılmaz ve Ayhan Güney birinciliği kazandı. Yarışma sonunda düzenlenen törenle dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi. Yarışmada yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamının LÖSEV'e bağışlanacağı bildirildi.

'HEDEF ULUSLARARASI ARENA'

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hakan Kalaycı, "İki günlük serüvenimiz sona erdi. Katılımcı sayısı beklentilerimizden iyiydi. Balık popülasyonu olarak umduğumuzu bulamadık ama ödül alan arkadaşlarımız yakaladıkları balıklarla bunu başardı. Sportif balıkçılığı ön plana çıkarmak istediğimiz için 'yakala bırak' tercih ettiğimiz kategori. Hedefimiz uluslararası arenaya çıkmak ve çıkmak üzereyiz. Bu yarışmayla uluslararası arenada sesimizi daha çok çıkaracağız. Bunun sinyallerini de alıyoruz. Gelecekte daha iyi olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-10-31 16:50:41



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