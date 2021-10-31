Solotürk'ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Solotürk'ün kabini içerisinden çekilen görüntüler nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle önceki gün Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili başta olmak üzere falezler kısmındaki seyir alanlarını saatler öncesinden doldurmaya başlayan Antalyalılara turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti. Akrobasi timi, F16 uçağıyla yaklaşık 20 dakika nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Solotürk'ün kabin içi görüntülerini yayınlandı. Gösteride kabin içerisinden çekilen görüntülerde, pilotların hareketleri kolaylıkla gerçekleştirdiği görülüyor. Pilotlar sürekli olarak sahilde bulunan vatandaşları da selamlıyor.

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