Muratpaşa’nın Sultanları galibiyet serisini 4’e çıkardı

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 4’üncü hafta maçında Mihalıççık’ı 31 mağlup etti. Muratpaşa’nın Sultanları, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 4’üncü hafta karşılaşmasında, kendi evinde, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, Mihalıççık’ı konuk etti. Mücadelede ilk set 2511 Muratpaşa’nın üstünlüğüyle sona ererken 2’nci sete iyi başlayan taraf Eskişehir temsilcisi oldu. Mihalıççık’ta Genesis Collazo’nun etkili oyunuyla, setin başında fark 5 sayıya kadar açıldı. Ev sahibi takım, art arda gelen molaların ardından Damla Nur Aydın’ın etkili servisleriyle sete ortak oldu ancak Mihalıççık, bloklarda başarı sağlayınca 2’nci set, 2520 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. Setin son dakikalarında Muratpaşa’da Nur Sena Kasap, sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.

Karşılaşmada 3’üncü sete ev sahibi takımın kaptanı Zehra Tönge, ağırlığını koydu. Kaptan Tönge’ye hücumda Aybüke Güldenoğlu eşlik edince, Muratpaşa’nın Sultanları setten 2517 galip ayrıldı. Maçın 4’üncü setine damgasını vuran isim Ayşe Çürük oldu. Muratpaşa’nın Sultanlarının 1.82’lik yıldızı, etkili smaçlarıyla maçı Muratpaşa’ya getirdi. Muratpaşa, 4’üncü seti 2518 alarak karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.

Muratpaşa’nın Sultanları, galibiyet sevincini, karşılaşmayı kenarda sedyeden takip eden arkadaşları Nur Sena Kasap’la paylaştı. Mihalıççık galibiyetiyle Muratpaşa, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmış oldu.

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