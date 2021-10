Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırladığı Göztepe ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Lourency’nin ceza sahası içerisinde rakibini çalımlayıp çektiği sert şutu, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

54. dakikada yine Lourency’nin orta şut karşımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Serkan Kırıntılı çelerek uzaklaştırdı.

62. dakikada Lourency ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, kale sahası içinde Tijanic topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11

78. dakikada defansından seken topu takip eden Lourency, kalesini terk eden Serkan Kırıntılı’nın üzerinden kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 12

88. dakikada Efecan'ın vuruşu savunmadan sekti, ceza sahası içinde topu önünde bulan Efkan vuruşunu yaptı kaleci İrfan Can topu kurtardı.

89. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Milunovic’in kafa vuruşu defansa çarpıp ağlarla buluştu. 22

90+5. dakikada Davidson’un gönderdiği ortaya Efecan kafa vuruşu yaptı, çizgi üzerinde savunmadan seken top kornere gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Samet Çiçek xx

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Tayfur xx, Mevlja xx, Milunovic xx, Juanfran xx, Fatih xx (Efkan dk. 66 xx) Umut xx (Candeias dk. 80 x), Emre Akbaba xx, Efecan xxx, Davidson xx, Diedhiou xx (Babacar dk. 72 x)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy, Eduardo , Awaziem, Novais, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Göztepe: İrfan Can xxx, Kahraman xx, Soner xx, Arslanagic xx, Nwobodo xx, Atakan xx, Yalçın xx (Tijanic dk. 60 xx), Burekovic xx (Berkan dk. 46 x) Murat xx (Kerim Alıcı dk. 85 ?) Jahovic xx (Ideye dk. 90 ?) Ndiaye x (Lourency dk. 46 xxx)

Yedekler: Beykan Şimşek, Arda Özçimen, Makana Baku, Efe Can Saçıkara, Angel

Teknik Direktör: N. El Maestro

Goller: Davidson (dk. 3), Milunovic (dk. 89) (Alanyaspor), Tijanic (dk. 62), Lourency (dk. 78) (Göztepe)

Sarı kartlar: Fatih, Diedhiou, Davidson (Alanyaspor), Nwobodo, Atakan, Murat, Burekovic, Soner, İrfan (Göztepe)

