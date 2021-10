Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 2-2

Koç saldırısı ile can verdi iddiası



Engin ANAKCeren ŞAHİN/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı, Umut Güneş (Dk. 80 Candeias), Efecan Karaca, Diedhiou (Dk. 72 Babacar), Milunovic, Fatih Aksoy (Dk. 66 Efkan Bekiroğlu), Emre Akbaba, Juanfran, Mevlja, Tayfur Bingöl, Davidson

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Kahraman Demirtaş, Obinna, Soner Aydoğdu, Ndiaye (Dk. 46 Lourency), Arslanagic, Jahovic (Dk. 90+1 Ideye), Atakan Çankaya, Yalçın Kayan (Dk. 60 Tijanic), Burekovic (Dk. 46 Berkan Emir), Murat Paluli (Dk. 85 Kerim Alıcı)

GOLLER: Dk. 3 Davidson, Dk. 89 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 62 Tijanic, Dk. 78 Lourency (Göztepe)

SARI KARTLAR: Fatih, Diedhiou, Davidson (Aytemiz Alanyaspor), Obinna, Atakan, Murat, Burekovic, İrfan, Soner (Göztepe)

Süper Lig´in 11´inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

3´üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Efecan, penaltı noktasına yerden ortaladı, ceza sahasına sokulan Davidson´un şutu filelerle buluştu: 1-0.

42´nci dakikada Göztepe kontratağında Soner´in iki Alanyasporlunun arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahasının sağından içeri sokularak sert vurdu, top direğe çarparak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor´un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

52´nci dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan Emir soldan sokularak topu ceza sahası içine aktardı. Burada topla buluşan Lourency Rodrigues´in çaprazdan vuruşunu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.

62´nci dakikada Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Lourency topla rakibini ceza sahası içinde geçerek ortasını yaptı. Tijanic'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1.

78´inci dakikada Göztepe atağında Milunovic'in kafayla yaptığı hatalı geri pasta topa koşan Rodrigues yükseldi. Kaleci Serkan ile aynı anda vuruş yapan Lourency'nin vuruşuna Miha Mevlja koştu ancak filelerle buluşmasını engelleyemedi: 1-2.

88´inci dakikadaki Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın pasında Emre Akbaba'nın penaltı noktasına vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topu Juanfran tekrar ortaladı. Emre Akbaba bir kez daha kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci İrfan Can bunu topu da çıkardı.

89´uncu dakikada Alanyaspor´un korner atışında topun başına geçen Candeias´ın penaltı noktasına gönderdiği topa Milunovic'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKCeren ŞAHİN

2021-10-31 18:46:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.