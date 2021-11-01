Prof. Dr. Hazırolan: Kovid sonrası etki yüzünden, kalple ilgili görüntüleme tetkiklerinde büyük artış var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Hazırolan: Kovid sonrası etki yüzünden, kalple ilgili görüntüleme tetkiklerinde büyük artış var

DHA

Prof. Dr. Hazırolan: Kovid sonrası etki yüzünden, kalple ilgili görüntüleme tetkiklerinde büyük artış var


Özlem YURTÇU KARABULUT / ANTALYA, (DHA)TÜRK Radyoloji Derneği (TRD) tarafından düzenlenen "42. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2021", 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Tuncay Hazırolan, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye'de pandeminin ilk dalgalarında en çok akciğer tomografisi çekilirken, bugün Kovid sonrası etkiyle özellikle kalp görüntüleme tetkiklerinin yoğun olarak yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Hazırolan MR, tomografi gibi görüntüleme tetkiklerinin artık doktor muayenesinin önüne geçtiğini de vurgulayarak, "Hastalar muayene edilmeden tetkike gönderiliyor. Muayene sürelerinin kısalığı buna yol açıyor. Gereksiz radyolojik çekimler ise hem ekonomik maliyeti yükseltiyor hem de topluma düşen ortalama radyasyon yükünü artırıyor" dedi.Türk Radyoloji Derneği uyarıyor: "Gereksiz radyolojik görüntüleme tetkikleri, toplumsal radyasyon yükünü artırıyor. Doktorla hasta arasındaki muayene ilişkisi 'randevudan direkt tetkike' şekline dönüştü. Oysa hastaların yüzde 50'si iyi bir muayene ile tetkike gerek kalmadan doğru teşhis alabilir. Muayene sürelerinin kısalığı fizik muayene kavramını ortadan kaldırdı.Türk Radyoloji Derneği (TRD) tarafından Antalya'da 26-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "42. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2021'de tomografi, MR ultrason, röntgen, doppler görüntüleme gibi radyolojinin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel oturumlar düzenlendi. Kongreye yerli ve yabancı binden fazla radyoloji uzmanı ve bilim insanı katıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kamil Karaali, Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Pınar N. Koşar ile Türk Radyoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Tuncay Hazırolan, önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında, Türkiye'de 5 bine yakın radyoloğun görev yaptığına işaret edilerek radyolojik yöntemlerin kullanım sıklığının tüm dünyada artış gösterdiği ve teknolojinin getirdiği normal bir süreç olduğuna değinildi. Ülkemizdeki en önemli sıkıntının ise "radyolojik görüntülemenin hasta muayenesinin yerini alması" olduğu ifade edildi."HEM ÇOCUKLARDA HEM BÜYÜKLERDE KOVİD'E BAĞLI MİYOKARDİT'TE ARTIŞ VAR"
Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Tuncay Hazırolan, pandeminin en alevli olduğu dönemde en çok akciğer görüntülemeleri yağıldığını, bugünlerde ise Kovid sonrası etkiyle hastalığı geçirenlerde artan miyokardit (kalp enfeksiyonu) vakalarından dolayı kalp görüntülemelerinde büyük artış olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Hazırolan, "Kovid'in en alevli olduğu dönemlerde aslında total radyolojik tetkik sayısında bir artış olmadı. Ama asimetrik olarak toraks BT yani akciğer tomografilerinde çok fazla artış yaşandı. Normalde bir cihaz günde 10-15 arasında toraks BT çekerken, bir anda günlük 200-250'lere kadar çıktı. Diğer polikliniklerin kapanması, insanların hastaneye gidememesi nedeniyle radyolojik takiplerimiz de aksadı. Hatta o dönemde pek çok hasta kontrole gelemediği için hastalığı ilerledi, özellikle yaşlı hastalarda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Günümüzde ise hala çok sayıda Kovid vakamız var, günlük neredeyse 30 binleri geçen vaka sayıları görüyoruz. Kovid akciğerde özellikle yıpratıcı olabiliyor, kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Kovid deyince aklınıza sadece akciğer geliyor ama aslında vücudun her tarafını tutuyor bu hastalık. Şimdi şöyle bir grup görmeye başladık, özellikle kalpte miyokardit dediğimiz kalp enfeksiyonuna yol açabiliyor bu hastalık. Hem çocuklarda, hem büyüklerde Kovid'e bağlı miyokardit sayısında da bariz artış olduğunu gözlüyoruz. Buna bağlı görüntülemelerde ciddi bir artış var" dedi."TOPLUMSAL RADYASYON YÜKÜ ARTIYOR"
Türkiye'nin cihaz başına düşen hasta sayısında hem MR hem de tomografi açısından OECD ülkeleri içinde ilk 3 sırada yer aldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Hazırolan, "Bunun toplum sağlığı üzerindeki etkilerinden çekiniyoruz açıkçası. Aşırı görüntüleme tetkiki hem ülkeye ekonomik anlamda yük yaratıyor hem de toplumsal radyasyon oranı artabiliyor. MR çekimlerde de belli koşullarda bazı hastalar için kontrast madde riski var. Bu sayıları azaltmamız gerekiyor. Halkta ve doktorlarda 'muayene' alışkanlığı ortadan kalktı. Kısa hasta görme sürüleri ve çok hasta yüzünden hastalar muayene edilmeden, şikayeti dinlenmeden direkt tetkike yönlendiriliyor. Normalde hastanın doktora şikayetini anlatıp doktorun da hastaya fizik muayene yani vücuttaki bulgulara göre tanı koyması gerekirken bizim toplumumuzda doktorlarda hastanın hikayesini bile almadan, hiç muayene yapmadan direkt tetkiğe göndermek gibi bir alışkanlık meydana geldi. Bu hem tetkik sayısını artırıyor, hem de hastaların çoğu zaman yanlış gereksiz tetkik yaptırmasına sebep oluyor" diye konuştu."HER BEL FITIĞI HASTASINA MR GEREKMEZ!"
Bu sorunun muayene sürelerinin çok kısa olmasıyla oluştuğunu belirten Prof. Dr. Hazırolan, şunları söyledi: "Hasta muayenesi yeterli sürede yapılamadığı için doktorlar da hem hastayı, hem malpraktise karşı kendilerini koruyabilmek için radyolojik görüntülemelere çok sık yönlendiriyor hastaları. Burada en önemli basamak doktorlara yeterli muayene süresi tanınması. Bu gerekesiz tetkikler, gerçekten görüntülemeye ihtiyacı olan hastalarda da tetkike ulaşma süresini uzatıyor. Yani kısa sürede MR veya tomografi çektirmesi gereken hasta, aşırı çekimler yüzünden zamanında yaptıramıyor. Radyolojik görüntüleme yöntemleri tedavi edici yöntemler değil. Tanı koydurucu ve takip etmede kullanılan yöntemlerdir. Çoğu hastalıkta da aslında görüntüleme yapmanıza gerek bile olmaz. Örneğin fizik muayene ile bel fıtığına çok rahat teşhis koyabilirsiniz. Ama bizim ülkemizde hepsine MR çekiliyor. Bu MR çekiminin de çok acil olarak yapılması gerekmez aslında. Örneğin tümör şüphesiyle bir hastaya radyolojik görüntüleme istendiğinde o hasta için aciliyet vardır. Bir an önce görüntülemesinin yapılıp tedavisinin planlanması gerekir. Hekimlerin hastalarına bu çekimleri isterken acil olup olmadığını belirtmesi önemli bu nedenle."
 DHA-Sağlık Türkiye-Antalya / Merkez Özlem YURTÇU KARABULUT
2021-11-01 10:39:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düden Şelalesi, kendini toparlıyor
YEREL HABERLER Düden Şelalesi, kendini toparlıyor
Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı
YEREL HABERLER Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci ...
Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor Muzun sera çıkış fiyatı 5 lire 50 kuruş Üretici Emin Şencan: "Aracılar kadar kazanmıyoruz"
YEREL HABERLER Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık ...
Antalya Toptancı Hali’nde saat değişikliğine gidildi
YEREL HABERLER Antalya Toptancı Hali’nde saat değişikliğine gidildi
Akdeniz’de nadir görülen merlin balığını denize geri bıraktılar
YEREL HABERLER Akdeniz’de nadir görülen merlin balığını denize geri ...
Nestor El Maestro: "En az 1 puanı biz hak ettik"
YEREL HABERLER Nestor El Maestro: "En az 1 puanı biz hak ettik"
Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsan, kaybetmemek gerekir"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsan, kaybetmemek gerekir"
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 2-2
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 2-2
Antalya’da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2 (Maç ...
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe ( FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe ( FOTOĞRAFLAR)
Muratpaşa’nın Sultanları galibiyet serisini 4’e çıkardı
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın Sultanları galibiyet serisini 4’e ...
Otel sahibinin kum torbalı, muşambalı sel önlemi, işyeri sahiplerini çileden çıkardı
YEREL HABERLER Otel sahibinin kum torbalı, muşambalı sel önlemi, ...
Solotürk'ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti
YEREL HABERLER Solotürk'ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti
Sahilde düzenlenen survivorda Türk ve Rus takımları kıyasıya yarıştı Antalya’da Ruslar, Türk takımını Survivor’da yendi Binlerce turistin denize girdiği plajda düzenlenen yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sahilde düzenlenen survivorda Türk ve Rus takımları ...
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: ...
Alanya'da balık tutma yarışması; 100 tekne ve 200 kişi katıldı
YEREL HABERLER Alanya'da balık tutma yarışması; 100 tekne ve 200 ...
210 sporcu 105 tekne ile en büyük ve en çok balığı tutmak için yarıştı 2021 Alanya Fishing Tournament 500 kişinin katılımı ile tamamlandı
YEREL HABERLER 210 sporcu 105 tekne ile en büyük ve en çok balığı ...
Ironman 70.3 Türkiye Yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Ironman 70.3 Türkiye Yarışları sona erdi
Serik Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon: 0-2
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon: 0-2
Kumluca’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü Bir gün öncesinde yağan yağmur, çıkan yangının büyümesini önledi
YEREL HABERLER Kumluca’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü Bir gün ...
Emre Kaya Antalya'da hayranlarıyla buluştu Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, önce Antalya, ardından Finike’de hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı
YEREL HABERLER Emre Kaya Antalya'da hayranlarıyla buluştu Söz ...
Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya’da bugün vatandaşlar denize koştu Ekim ayının son gününde Antalya sahillerinde deniz keyfi Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte sahilde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya’da bugün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.