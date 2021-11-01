Kaş’a yeni kent mobilyaları

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Antalya’nın Kaş ilçesinde, belediye ekipleri kent estetiğine uygun tasarımlı mobilyaları ilçenin belirli noktalarına yerleştirdi. Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarda kullanılan kent mobilyalarının, ilçedeki montaj çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayla kent mobilyaları, ilçede belirlenen noktalara yerleştirildi. Açıklamada, “Kaş ve Kalkan Seyir Terası, Çukurbağ Yarımadası, liman ve marina bölgesinde, marina ile hastane kavşağı arasındaki mesafede, 200 bank, 40 piknik masası, 35 kamelya, 5 geri dönüşüm kutusu takımı ve 150 çöp kutusu konuldu” denildi.

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