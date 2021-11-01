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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Phaselis’e ziyaretçi akını

İHA

Phaselis’e ziyaretçi akını

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan Phaselis Antik Kenti, ziyaretçi akınına uğruyor. Phaselis Antik Kenti, tarih ile doğanın iç içe olduğu sahilleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Antik çağda parfüm üretimiyle de öne çıkan Phaselis, doğal güzelliğiyle de görenleri hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı misafirler, milli park statüsündeki antik kente karadan araçlarıyla, denizden yat turlarıyla gelebiliyor. Phaselis Antik Kenti, tarihe büyük damga vuran en nüfuzlu isimlerden olan Büyük İskender’in Makedonya’dan Hindistan’a uzanan seferinde konakladığı yer olarak da biliniyor.

“Phaselis, Kemer ve Kemer’in tanıtımı için büyük bir değer”
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu antik kenti ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu. Kentin Kemer’in en önemli değerlerinden birisi olduğunu söyleyen Başkan Topaloğlu, yaz sezonunun bitmesine rağmen hala yerli ve yabancı misafirlerin antik kenti yoğun bir şekilde ziyaret ettiğine işaret ederek “Son aldığımız bilgilere göre günlük ortalama yaklaşık 10 bin kişinin burayı ziyaret ettiği oldu. Phaselis, Kemer ve Kemer’in tanıtımı için büyük bir değer. Buraya daha fazla ziyaretçi gelmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletmesini alan şirketin ve Kemer Belediyesinin neler yapılabileceği konusunda ortak karar alması gerekiyor. Biz Kemer Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Phaselis çok önemli bir değer. Bölgede kazı çalışmaları devam ediyor. Büyük İskender’in konakladığı yer. Büyük İskender buraya gelince altın taçla karşılanmış. Burayı ne kadar fazla anlatırsak Kemer’in tarihi güzellikleri de ortaya çıkmış olacaktır” diye konuştu.

“Büyük İskender Phaselis Antik Kenti’nde altın taçla karşılanmış”
Sefer sırasında konakladığı Phaselis Antik Kenti’nde altın taçla karşılanan Büyük İskender, şehrin en renkli sayfalarından biri olarak belirtiliyor. Kenti ziyaret edenler, tarihi eserlerin yanı başındaki koylarda çamların altında dinlenmenin de tadını çıkarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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