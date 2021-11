Define avcılarını ‘Sarı Kod’ uyarısı da durdurmadı Uyarıyla birlikte soluğu sahilde aldılar Fırtına uyarısının yapıldığı saatlerde dedektörlerle dalgaların sahile bıraktığı değerli eşyaları aradılar

Antalya’da meteorolojinin ‘sarı’ kod uyarısının ardından dün akşam başlayan yağış, bugün de etkisini sürdürürken, her yağmurun ardından soluğu dünyaca ünlü sahilde alan define avcıları, ellerinde detektörlerle madeni para, altın, gümüş aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı’ kod uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bu sabah da etkisini sürdürdü. Yayaları ve sürücüleri olumsuz etkileyen yağış, öğle saatlerine doğru şiddetini düşürdü. Henüz 24 saat öncesi denize girenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise, yağış sonrası boşaldı. Dev dalgaların dövdüğü sahil beyaza bürünürken, her yağış ve fırtınanın ardından sahile gelen define avcıları, bu geleneklerini bozmadı. Ellerinde dedektörle dalgaların vurduğu kumsalda altın, gümüş ve madeni para aradı.



“Kentsel dönüşüm olarak düşünün”

Hobi olarak değerli eşya aradığını belirten Ahmet Karatekeli, “Hem spor olsun hem de devlete katkımız olsun diye madeni para arıyorum. Sonuçta çıkan paralar denizde her şekilde eriyor. Kentsel dönüşüm olarak düşünün. Ben de bunları katkı olsun diye topluyorum. Sokak hayvanlarını besliyorum. Altın falan bulmak için büyük bir şans gerekir. Bugün bozuk para, kaşık, kurşun çıktı” dedi.

Öte yandan meteoroloji verilerine göre yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.