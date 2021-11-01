ASFİM’de yılın son kurs kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) yılın son kayıtları başladı. Hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde verilen kurslar için 14 Kasım’a kadar online kayıt yapılacak, dersler ise 22 Kasım’da başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yeni dönem kayıtları için 1 Kasım14 Kasım tarihleri arasında internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.



“Zumba, reformer, fitness”

Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'lerde fitness, stepaerobik, pilates, reformer, zumba ve çocuklar için temel cimnastik dersleri verilecek. ASFİM'in kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşların, abb spor hizmetleri internet adresinden online başvuru yapmaları gerekiyor. ASFİM’de kurslar 22 Kasım’da başlayacak.



“Pandemi tedbirleri”

Elmalı, Kumluca, Serik, Finike, Gazipaşa, Manavgat, Varsak, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ASFİM'lerde Covid19 önlemleri kapsamında spor yapacak vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler alındı. Girişlerde vatandaşların ateşi ölçülecek ve HES kodu sorgulanacak. Grup değişiminde bir saat ara verilerek salon yeniden dezenfekte edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.