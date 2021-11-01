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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Gar otoparkı hizmete hazır

İHA

Batı Gar otoparkı hizmete hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan ve hizmete alınan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde yer alan Batı Gar yeraltı istasyonu katlı otoparkı işletmeye açılıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ağına güç kazandıracak Varsak'ı, Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayan 3. Etap Raylı Sistem Projesi, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren yolcu taşımaya başladı. Raylı sistemin yer altı tünellerinin bağlandığı 27 metre derinlikteki Batı Gar İstasyonu’nda yer alan 85 araç kapasiteli katlı otoparkın da çalışmaları tamamlandı.

“85 araç kapasiteli”
Otogar Kavşağı altında 1. ve 3. Aşama Raylı Sistem Hatlarını birleştiren Batı Gar İstasyonu’nda bulunan katlı otoparkın son durumu hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, “1 No’lu ile 3 No’lu hattın kesiştiği alan olan Batı Gar içerisinde iki katlı otopark var. Toplam 85 araçlık otopark, 28 motosiklet ve bisiklet depolama alanları mevcut. Çalışmalar tamamlandı artık işletmeye açıyoruz. Otoparkın kullanımını ve işletmesini Antalya Ulaşım A.Ş yapacak. Otoparkın özellikle tramvay yolcuklarına hizmet edeceğini düşünüyoruz” dedi.
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç ayrıca proje kapsamında bulunan Batı Gar 1. Etap yaya bağlantı tüneli üzerindeki 34 dükkanın hizmet vereceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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