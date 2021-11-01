Kaygan yolda devrilen minibüsteki Rus çift yaralandı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Rus çiftin transferini gerçekleştiren minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada yaralanan 6 aylık hamile Rus kadın ile eşi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Antalya-Kemer karayolu Topçam Mevkisi'nde meydana geldi.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Ramazan S.´nin direksiyon kontrolü yitirdiği 07 AAC 626 plakalı minibüs devrildi. Kazada, minibüste bulunan, kimlikleri açıklanmayan Rus çift yaralandı.

ISLANMAMASI İÇİN ŞEMSİYE TUTTU

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkartılan yaralı çift ambulansa alındığı sırada, gazeteciler, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Rus kadının ıslanmaması için şemsiye tuttu. Hastaneye kaldırılan çift, tedaviye alındı. Kazayı küçük sıyrıkla atlatan minibüs sürücüsü Ramazan S. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-11-01 14:54:27



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