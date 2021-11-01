Bakan Soylu: Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık (2)



EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI

Bakan Soylu, 'AFAD 2021 Yılı İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından başka bir otelde düzenlenen 'Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim' programına katıldı. Burada konuşan Soylu, Türkiye'nin her şeye rağmen mülteci konusunda vicdani olarak gerekeni yaptığını ve salgın sürecini de iyi yönettiğini söyledi. Soylu, "Ülkemizde, ölümden kaçan milyonlarca insana kucak açtık. Kim ne derse desin, zorlukları olsa da maliyetleri olsa da bizim vicdanımız başka türlü davranmaya imkan veriyor değildir. Vicdanı taşlaşmış bir millet değiliz. Mazlumu bir yük değil, bereket vesilesi olarak gören bir milletiz. İşte, bugün Avrupa'nın, Batı'nın halini görüyoruz. Göç meselesinde büyük bir katılık ortaya koydular; korktular ve güya fakirleşmeyeceklerdi. Oysa bir virüs salgınında nasıl sarsıldıklarını hep birlikte gördük ve şimdi de bunun ekonomik depremlerini yaşıyorlar. Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar başladı, bazı malların sıkıntısı yaşanıyor ve tedarik zincirinde ciddi problem yaşıyorlar" dedi.

'ALELADE BİR PROJE DEĞİLDİR'

Soylu, 'Açık Kapı Projesi'nin alelade bir sosyal proje olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Esas itibarıyla devletin, millete hizmet fonksiyonunun gereği olarak ortaya çıkmış bir yapıdır. Çünkü devlet yapısı, geliştikçe ihtiyaçlar ve hizmet başlıkları çoğaldıkça hizmet almayı kolaylaştıran çözümlere de ihtiyaç duyuyoruz. Vatandaşa bir rehberlik hizmeti vermek, bu sayede hem onun hizmet almasını kolaylaştırmak hem de kurum üzerindeki iş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla pek çok dijital projeye de imza attık. Mesela bakanlık bünyesinde takip ettiğimiz 'Yalınlaştırma Projesi'yle vatandaşımıza verdiğimiz hizmetlerde, talep ettiğimiz evraklarda ve dolayısıyla kağıt, kırtasiye ve zaman kaybında ciddi bir tasarruf sağladık. İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde talep edilen evrat türü sayısı toplam 3 bin 214'tü; bu proje ile şu ana kadar 2 bin 350 evrak türünü istemekten vazgeçtik. Çünkü bunlar zaten dijital sistemlerimizde bir şekilde olan, ulaşabildiğimiz veya artık geçerliliğini kaybetmiş ama bir şekilde mevzuatta kalmış evraklardı. Bunlara yönelik bir çalışma yaptık ve sistemi bu anlamda rahatlattık. Öte yandan farklı konularda, hem ihbar ve şikayet yapabilmeyi kolaylaştıran uygulamalar ürettik hem de iş ve işlemlerin takibinde yardımcı olan uygulamalar, verimliliği arttıran dijital sistemler ürettik. Polis merkezlerimizde ve jandarma karakollarımızda 'Güven Masaları' kurduk. Bin 297 polis merkezi amirliğimizdeki güven masalarına 2 bin 862 kadın personel görevlendirdik."

Soylu ayrıca programa katılanların gönül teması yüksek bir iş yaptığını vurgulayarak " Sizlerden beklentimiz; vatandaşın derdiyle hemhal olmanız, açık kapı birimlerini sahiplenmeniz ve artık bu birime dair yüksek bir kurumsal aidiyet hissetmenizdir" ifadelerini kullandı. DHA-Politika Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ

2021-11-01 15:37:01



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