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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da komşularının 3 gündür haber alamadığı Vahap Güngör (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1570. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Vahap Güngör'e 3 gündür ulaşamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarla eve gelen polis kapıyı defalarca çalmasına rağmen yanıt alamadı. İtfaiye yardımıyla daireye giren polis, Güngör'ü yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Güngör'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-11-01 15:37:15



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