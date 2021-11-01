Kumluca Kuzca yolunda asfalt çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesinde KuzcaBüyükalan mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik grup yolunu asfalta hazırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde asfalt ve yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri deforme olan Kuzca ve Büyükalan mahalleleri arasındaki grup yolunda asfalt öncesi bakım çalışmalarına başladı. Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında kapanan büz ağızları ve şarampoller temizleniyor. Yolun gevşek zemin nedeniyle deforme olan bölümleri iş makineleriyle sökülüyor. Çalışmanın devamında yol tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştırılıyor. Ekipler 4 kilometrelik yolda bakım ve onarımını tamamladıktan sonra asfalt çalışmasına başlayacak.

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