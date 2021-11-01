Rektör Kalan’dan kan bağışı çağrısı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) gönüllüleri Kızılay’a kan bağışında bulundu. ALKÜ Rektörü Kalan ise, kendisinin kan bağışında bulunduğunu belirterek “14 Kasım tarihleri arasında yerleşkemizde bulunan Kızılay tırına öğrenci ve personelimizi destek olmaya bekliyorum” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, üniversitenin üst düzey yöneticileriyle birlikte Kestel Yerleşkesinde kurulan Kızılay tırında kan bağışında bulunarak öğrencileri ve üniversite personelini de kan bağışına davet etti. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan kan bağışına ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ile Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir katıldı. Sabah saatlerinde yerleşkede yerini alan Kızılay tırına ise üniversitenin öğrenci ve personeli de büyük bir ilgi gösterdi.

Öğrenci ve personele duyarlı davranışları için teşekkür eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Kızılay Haftası kapsamında Rektör Yardımcılarımızla birlikte biz de bugün kan bağışında bulunduk. Öğrenci ve personelimizin kan bağışı çağrısında ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 14 Kasım tarihleri arasında yerleşkemizde bulunan Kızılay tırına öğrenci ve personelimizi destek olmaya bekliyorum” diye konuştu.

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