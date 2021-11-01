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7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başladı

İHA

7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başladı

7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Alanya Belediyesi destekleriyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde, Alanya Doğa Sporları Kulübü ve NEO Doğa Sporları kulübü işbirliğiyle Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı’nda başladı.
Festivale, 21 farklı ülkeden katılan; 10 yaşından 80+ yaşına kadar 36 farklı kategoriden kadın ve erkek toplamda 620 sporcu mücadele ediyor. 5 gün sürecek olan yarışlarda sporcular her gün farklı parkurlarda yarışacak.
Yarın Cebelireis’in eşsiz doğasında ve Leartes Antik Kentinde yarışacak olan sporcular; Kızılalan, Damlataş Bölgesi, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane Parkurları’nda da yön bulmaya çalışacaklar. 6 Kasım saat 13.00 de tüm sporcular ve katılımcıların eşliğinde ödül töreni Kızılkule Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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