Başkan Uysal, Moldova’da Bender Kalesi Festivali’ne katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali’nin son üç yılında yer alan Moldova Transdinyester Özerk Cumhuriyeti’nde, Osmanlı’nın son sınır kalesi Bender Kalesi adına düzenlenen festivale katıldı.

Başkan Uysal, 1538'de Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılan ve adını da aldığı Osmanlı’nın son sınır kalesi Bender’e ev sahipliği yapan Moldova’nın Transdinyester Özerk Cumhuriyeti’nde bağlı Bender şehrine iadei ziyarette bulundu. Başkan Uysal, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali’nin son üç yılında yer alan kentte, Bender Kalesi Festivali’ne katıldı. Başkan Uysal, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerinin yanı sıra Dinyester Nehri’nin kıyısında toprak ve ahşaptan inşa edilmişken Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethi sonrası taştan yeniden inşa edilen kaleyi de rehber eşliğinde gezdi. Başkan Uysal, Transdinyester’de, Devlet Başkanı Vadim Krasnoselski’yle de bir araya geldi.

Başkan Uysal, Moldova’da, Kaleiçi Old Town Festivali’nin bir diğer katılımcısı Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin başkenti Komrat’a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.