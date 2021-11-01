Yangınzede çocuklar, Antalya’yı gezdi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, büyük yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Manavgat’ın Anka Kuşları’ isimli proje, Manavgat etabının tamamlanmasının ardından Antalya Gezisi ile devam etti.

Aşağı Işıklar, Demirciler, Güzelyalı, Hacıali, Karaöz, Oymapınar, Tilkiler, Ulukapı, Demirciler, Gebece ve Bucahşeyhler mahallelerinde yangınzede çocuklardan oluşan 816 yaş aralığındaki çocuklar, Antalya gezisi ile keyifli bir gün geçirdi. Sabah saatlerine Atatürk Kültür Merkezi’nden otobüsle hareket eden çocuklara, Manavgat Belediyesi’nin eğitmen kadrosu eşlik etti. Antalya gezisinde çocukların bilinçli ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla oyuncak müzesi, düşler atölyesi ve akvaryum gezisi yapıldı. Oyuncak müzesinde sevdikleri karakterlerin balmumu heykelini gören çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Akvaryum gezisinde daha önce hiç görmediği hayvanları yakından görme fırsatı bulan çocukların şaşkınlığı ve mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Yangın felaketinden etkilenen çocukların sosyal faaliyette bulunmaları ve birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla “Manavgat’ın Anka Kuşları” projesini daha kapsamlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Başkan Şükrü Sözen, imkanlarını çocukların mutluluğu için paylaşmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Sözen, “ Manavgat’ın Anka Kuşları projemizde tüm çocuklarımıza ulaşarak Manavgat’ta çeşitli etkinlikler ile bir araya geldik. Projemizi daha kapsamlı hale getirerek hem onları mutlu etmek hem de daha farkındalık oluşturacak aktiviteler ile buluşturmak istedik. Tüm çocuklarımıza ulaşarak onları tebessüm ettirmeye devam edeceğiz” dedi.

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