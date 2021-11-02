Antalyaspor’da ilk deplasman galibiyeti sevinci

FT Antalyaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini GZT Giresunspor karşısında elde etti.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’da hem 4 hafta sonra gelen galibiyet hem de bu sezon deplasmanda alınan ilk 3 puanın sevinci yaşanıyor. Geride kalan 11 haftada, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 12 puan toplayan kırmızıbeyazlılar, puan sıralamasında ise averajla 14. basamakta yer alıyor. Antalyaspor, ilk deplasman galibiyetini ise GZT Giresunspor karşılaşmasında dün akşam 21’lik skorla elde etti. Güney ekibine galibiyeti getiren golleri Fredy kaydetti. Fredy, nisan ayından bu yana ilk kez bir karşılaşmada iki gol atma başarısı gösterdi.

Teknik Sorumlu Nuri Şahin de takımının başında ligde çıktığı 3. maçında ilk galibiyetini aldı. Şahin’li Antalyaspor, DG Sivasspor ile 22 berabere kalıp Medipol Başakşehir’e 21 mağlup olurken, GZT Giresunspor’u 21 mağlup etti.

Kırmızıbeyazlılar 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Altay’ı konuk edecek.

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